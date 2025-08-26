  1. Clients Privés
«Je sens que j’en suis capable» Huit mois après son effroyable chute, Sarrazin rêve d’un retour

Rédaction de blue Sport - CF

26.8.2025

Huit mois après avoir frôlé la mort en chutant lourdement à Bormio, le skieur français Cyprien Sarrazin a donné des nouvelles rassurantes, pour ne pas dire encourageantes, dans les colonnes de «L’Équipe» ce lundi 25 août.

Rédaction de blue Sport - CF

26.08.2025, 13:51

26.08.2025, 13:58

27 décembre 2024, Bormio. Cyprien Sarrazin git inconscient dans la neige italienne après avoir lourdement chuté lors d’un entraînement pour la descente de Coupe du monde prévue le lendemain. Les images sont glaçantes. Une opération du cerveau et des longs mois de rééducation plus tard, le skieur français a aujourd’hui retrouvé «une vie normale», comme il l’a confié à «L’Équipe».

Bormio. Cyprien Sarrazin victime d’une terrible chute !

BormioCyprien Sarrazin victime d’une terrible chute !

«Les yeux, ça fait un moment que c’est réglé, c’est revenu assez naturellement et ça a encore déjoué les pronostics. En tant que sportif et compétiteur, j’ai toujours envie que ça aille plus vite sur les petits bobos qui me restent, notamment aux genoux. J’avais déjà des soucis avant et la chute de Bormio n’a évidemment pas aidé. Mais sinon, tout va bien, notamment sur le plan neurologique. Je fais du vélo de route, j’ai une vie normale et c’est déjà un miracle, mais j’aimerais maintenant pouvoir refaire du VTT et bien sûr remonter sur des skis», dévoile le descendeur de 30 ans dans les colonnes du quotidien sportif français.

Vidéo à ses fans. Malgré une «vision double», Sarrazin assure aller «de mieux en mieux»

Vidéo à ses fansMalgré une «vision double», Sarrazin assure aller «de mieux en mieux»

Malgré ses progrès fulgurants, Cyprien Sarrazin ne cache pas avoir sérieusement envisagé de tourner la page. «Bien sûr que j’ai pensé à arrêter ma carrière. (...) Je suis conscient de tout ce qui s’est passé, mais je prendrai la décision seul. Au fond de moi, je sens que je suis capable de revenir », confie-t-il.

Ses confidences glaçantes. Cyprien Sarrazin : «Je ne suis pas passé loin de ne plus être là...»

Ses confidences glaçantesCyprien Sarrazin : «Je ne suis pas passé loin de ne plus être là...»

Double vainqueur de la mythique descente de Kitzbühel en janvier 2024, le skieur tricolore n’exclut donc pas un retour à la compétition. Mais pas à court terme. «L’idée, ce serait de revenir en 2026-2027, même si c’est difficile de prévoir à long terme. Mais c’est le scénario le plus envisageable», ajoute-t-il.

Archive d'octobre 2024

Ski alpin : entretien avec Cyprien Sarrazin

Ski alpin : entretien avec Cyprien Sarrazin

Après avoir explosé aux yeux du monde du ski alpin la saison dernière, remportant notamment les deux descentes de Kitzbühel, Cyprien Sarrazin s'apprête à entamer à Sölden l'hiver de la confirmation. Rencontre avec le Français.

23.10.2024

