Huit mois après avoir frôlé la mort en chutant lourdement à Bormio, le skieur français Cyprien Sarrazin a donné des nouvelles rassurantes, pour ne pas dire encourageantes, dans les colonnes de «L’Équipe» ce lundi 25 août.

Huit mois après sa terrible chute à Bormio, Cyprien Sarrazin a retrouvé une vie normale, fait beaucoup de sport et compte bien revenir à la compétition, mais pas avant l'hiver 2026-2027

➡️ https://t.co/yaHGL11ozD pic.twitter.com/rR5hgkzEkV — L'Équipe (@lequipe) August 25, 2025

Rédaction de blue Sport - CF Clara Francey

27 décembre 2024, Bormio. Cyprien Sarrazin git inconscient dans la neige italienne après avoir lourdement chuté lors d’un entraînement pour la descente de Coupe du monde prévue le lendemain. Les images sont glaçantes. Une opération du cerveau et des longs mois de rééducation plus tard, le skieur français a aujourd’hui retrouvé «une vie normale», comme il l’a confié à «L’Équipe».

«Les yeux, ça fait un moment que c’est réglé, c’est revenu assez naturellement et ça a encore déjoué les pronostics. En tant que sportif et compétiteur, j’ai toujours envie que ça aille plus vite sur les petits bobos qui me restent, notamment aux genoux. J’avais déjà des soucis avant et la chute de Bormio n’a évidemment pas aidé. Mais sinon, tout va bien, notamment sur le plan neurologique. Je fais du vélo de route, j’ai une vie normale et c’est déjà un miracle, mais j’aimerais maintenant pouvoir refaire du VTT et bien sûr remonter sur des skis», dévoile le descendeur de 30 ans dans les colonnes du quotidien sportif français.

Malgré ses progrès fulgurants, Cyprien Sarrazin ne cache pas avoir sérieusement envisagé de tourner la page. «Bien sûr que j’ai pensé à arrêter ma carrière. (...) Je suis conscient de tout ce qui s’est passé, mais je prendrai la décision seul. Au fond de moi, je sens que je suis capable de revenir », confie-t-il.

Double vainqueur de la mythique descente de Kitzbühel en janvier 2024, le skieur tricolore n’exclut donc pas un retour à la compétition. Mais pas à court terme. «L’idée, ce serait de revenir en 2026-2027, même si c’est difficile de prévoir à long terme. Mais c’est le scénario le plus envisageable», ajoute-t-il.

Archive d'octobre 2024