Marco Odermatt a été éliminé lors du slalom géant de Beaver Creek et n'a donc pas réussi à franchir la ligne d'arrivée dans sa discipline de prédilection pour la troisième fois consécutive. Bernhard Russi critique les choix tactiques de la superstar.

Pour Bernhard Russi, Marco Odermatt a perdu patience en géant. KEYSTONE

Jan Arnet

De mars 2023 à mars 2024, Marco Odermatt a remporté 13 victoires en slalom géant sur l'ensemble de la saison. Depuis octobre 2021, il a toujours réussi à monter sur le podium, jusqu'à ce que cette incroyable série se brise lors du tout dernier géant de la saison dernière. Odermatt a été éliminé à Saalbach et depuis, le ver est dans le fruit.

Après avoir été éliminé en début de saison à Sölden, Odermatt n’a pas réussi non plus à franchir la ligne d'arrivée dimanche à Beaver Creek. Après avoir accumulé un retard important lors de la première manche, sa tactique agressive n'a pas fonctionné lors de la deuxième.

Odermatt est parti à la faute dès la cinquième porte et s'est ensuite énervé dans l'interview de la SRF : «J'ai dû me dégager brièvement et ensuite j'étais déjà à côté. C'était presque gênant. (...) Quand on conduit aussi mal son ski qu'aujourd'hui, on ne gagne pas ces courses».

Bernhard Russi est d'avis que le Nidwaldien, habitué au succès, en a tout simplement trop voulu. Dans sa chronique pour le «Blick», l'ancien champion du monde de descente et champion olympique parle d'une mésaventure tactique. «Marco Odermatt a perdu patience. Une chose qui le caractérise habituellement.»

Odermatt a-t-il voulu trop en faire ?

Selon Russi, le coureur de 27 ans a voulu gagner la course dès la quatrième porte. «Il a suivi une ligne trop étroite, trop directe. Il a voulu se dépasser et a oublié d'être lui-même», explique Russi.

Même dans une carrière couronnée de succès, «il y a des jours et des moments où l'on ne se trouve pas soi-même», estime l'homme de 76 ans. Cela a été évident lors de la première manche, lorsque Odermatt avait déjà perdu 1,26 seconde sur le meilleur temps. «Il faut alors limiter les dégâts et se classer parfois 4e ou 5e», avance Russi.

«Marco a déjà terminé de construire le toit doré de sa carrière. Mais en dessous, il lui manque encore quelques fondations solides. Ces places d'honneur qui stabilisent le toit», comme l'écrit Russi. «S'il l'accepte, les victoires reviendront d'elles-mêmes.»