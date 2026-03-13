Dossard no 44 de la descente de Courchevel, Charles Gamel Seigneur était bien parti pour signer son deuxième top 30 en Coupe du monde vendredi lorsque, déséquilibré, il est allé percuter violemment les filets de sécurité. Le jeune Français s'en est fort heureusement sorti sans gros bobo.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Ce n'est pas la première fois que Charles Gamel Seigneur se fait une énorme frayeur en Coupe du monde. À Kvitfjell, il y a tout juste un an, le Tricolore de 23 ans avait réussi une acrobatie à faire pâlir Tom Cruise pour ses débuts sur le circuit mondial.