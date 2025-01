Après avoir terminé à la 9e place du classement mondial du slalom la saison dernière, Marc Rochat abordait l’hiver 2024-2025 avec de grandes ambitions. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu pour le Vaudois de 31 ans qui espère prendre du plaisir et relever la tête ce samedi à Adelboden.

Grégoire Galley, à Adelboden Gregoire Galley

Depuis cet automne, le parcours de Marc Rochat s’apparente à un véritable chemin de croix puisqu’il n’a pas inscrit le moindre point dans sa discipline fétiche en cinq épreuves de Coupe du monde disputées. Ses ennuis commencent d’abord à Levi où son ski frappe malencontreusement un caillou ce qui provoque sa chute. Une mésaventure qui le hante encore une semaine plus tard du côté de Gurgl comme il l’explique à nos confrères de «Watson.ch» : «Après Levi, je peine à tourner la page, ça m'a pris la tête alors que ça ne devrait pas.»

Même résultat à Val d’Isère puis à Alta Badia où il ne parvient pas à rallier la ligne d’arrivée. De la négativité commence alors à s’accumuler dans la tête du Vaudois qui décide d’aller disputer une course FIS en France afin de se changer les idées. «Je ne suis certainement pas une personne qui va attendre que les choses tournent. Je cherche à provoquer le changement. Je n’avais pas envie de rester à la maison et de me morfondre. J’ai donc décider de participer à cette course ce qui m’a fait du bien.»

Un léger mieux s’en est suivi puisque Marc Rochat a réussi à franchir la ligne d’arrivée mercredi dernier à Madonna di Campiglio. Insuffisant toutefois pour se qualifier pour la deuxième manche. Même s’il ne peut pas se satisfaire de ce résultat, le Lausannois préfère voir le verre à moitié plein : «Cela m’a fait du bien de voir la ligne d’arrivée. C’est un pas dans la bonne direction sachant que les choses peuvent tourner très vite.»

Marc Rochat espère maintenant se lâcher complètement devant ses fans à Adelboden, où il garde de bons souvenirs avec sa 5e place de l’an dernier. «Le public va nous porter. Cette piste technique me convient parfaitement dans des conditions que j’apprécie aussi. C’est un endroit où je peux me libérer et prendre du plaisir pour enfin produire du ski à la hauteur de ce que je peux faire», conclut l’athlète de 31 ans qui entend bien s’éclater sur la mythique Chuenisbärgli. De quoi réjouir les nombreux supporters helvétiques attendus ce samedi dans la station de l’Oberland bernois.