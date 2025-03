«Il suffit que je skie bien et ça ira» - «Odi» serein avant son duel avec von Allmen

Le Suisse Marco Odermatt, assuré d'un 4e succès au classement général, a découvert vendredi la piste des finales de la Coupe du monde de ski alpin, «très difficile», à Sun Valley (Idaho, Etats-Unis).

Marco Odermatt s'est classé 20e du seul entraînement disputé à Sun Valley, en préambule de la descente prévue samedi soir. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«C'est très difficile à skier, très raide, très étroit. Il faut vraiment skier virage après virage, on ne peut probablement jamais vraiment lâcher les skis, et donc il faut toujours rester actif», a expliqué Odermatt après son run d'entraînement vendredi, achevé à la 20e position, où il a semblé peu à son aise.

«Ma ligne aujourd'hui (vendredi) n'a pas du tout été bonne. Je suis vraiment sorti de la piste tout le temps. Il y a beaucoup de vaguelettes, de sauts, c'est un peu particulier, mais ce sera un grand défi pour demain», a-t-il ajouté.

Le Suisse âgé de 27 ans est déjà assuré de repartir de l'Idaho avec le gros globe du classement général, et les petits globes du super-G et du géant. En descente, il possède une bonne marge avec 83 points d'avance sur son compatriote Franjo Von Allmen avant la dernière course samedi (la victoire vaut 100 points).

«Je crois que j'ai la même pression que d'habitude, je veux faire une bonne course, je n'ai rien de spécial à faire, il suffit que je skie bien, et ça ira.»

«C'est une nouvelle piste pour tout le monde, donc il n'y aura sûrement pas de manche parfaite samedi. Nous devons aussi regarder la neige, qui change un peu. C'est pour cela qu'il faut bien anticiper. Sur une nouvelle piste, un seul entraînement, c'est très, très peu, mais c'est pareil pour tout le monde», a-t-il ajouté.

Le Suisse continue de régner sur le ski mondial, lui qui compte désormais un titre olympique, trois titres mondiaux, et quatre succès de suite au classement général de la Coupe du monde.

«Je crois que je n'ai rien changé cette saison, j'avais un bon niveau, j'ai continué à m'entraîner dur. Je voulais encore être à l'avant à chaque course. Je pense qu'avec cet état d'esprit, on peut continuer à rester devant. C'est encore incroyable, tout s'est bien passé, je suis très satisfait de la saison.»