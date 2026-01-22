«Ils m’ont adopté comme leur fils» : Elian Lehto, le Finlandais de l’équipe suisse

Depuis quatre ans, le skieur finlandais Elian Lehto joue les infiltrés au sein de l’équipe suisse de vitesse. Aux côtés de Franjo von Allmen & Co, le natif de Rovaniemi a trouvé un cadre idéal pour faire progresser une carrière un brin atypique, il faut le dire.

Si la neige ne manque pas en Finlande, le pays n’est en revanche pas une terre de ski alpin, encore moins de vitesse. Et pourtant, c’est bien depuis le Grand Nord qu’Elian Lehto s’est frayé un chemin jusque sur la Streif et autres pistes mythiques de la Coupe du monde. «Je skie depuis que je suis tout petit. Rovaniemi, d’où je viens, se situe à environ deux heures de Levi, où il y a une piste… de slalom. C’est vrai que se lancer dans la vitesse, c’était spécial», sourit le skieur de 25 ans.

Après avoir franchi un premier cap sous les ordres d’Osi Inglin, ancien entraîneur en chef de l’équipe masculine suisse, qui a dirigé l’équipe finlandaise entre 2020 et 2022, Lehto a trouvé en Suisse un environnement idéal pour poursuivre sa progression. Intégré, dans le cadre d’une coopération, au groupe helvétique de vitesse, qu’il considère comme le meilleur au monde, le Scandinave a clairement changé de dimension.

«En travaillant avec cette équipe, j’ai appris à gagner. Ou plutôt à voir concrètement ce qu’il faut faire pour s’installer au sommet : l’esprit d’équipe, l’exigence quotidienne, tout ce que cela demande pour y parvenir. Tout le monde est là pour gagner, même si chacun a sa manière de fonctionner, mais tout le monde se tire vers le haut», explique-t-il.

Adopté par le groupe

Résultat : Elian Lehto est déjà allé chercher trois top 10 en Coupe du monde, tous décrochés en 2025, pour s’imposer comme le meilleur descendeur finlandais de l’histoire. Une progression qu’il attribue largement à l’accueil reçu en Suisse. «C’est un honneur pour moi de skier avec les Suisses. Ils m’ont adopté comme leur fils. Je tiens d’ailleurs à remercier Urs Lehmann (ex-président de Swiss-Ski), Walter Reusser (co-CEO de Swiss-Ski) et Tom Stauffer (entraîneur en chef des hommes). Et surtout un immense merci aux athlètes, car s’ils ne m’avaient pas accepté, je ne serais tout simplement pas là», confie le natif de Rovaniemi, capitale de la Laponie où vit le Père Noël.

Une intégration qui passe aussi par la vie quotidienne, à l’image de la relation que le «Suisse d’adoption» entretient avec Alexis Monney, avec qui il partage sa chambre sur le circuit. «Alexis est devenu un très bon ami, comme beaucoup d’autres dans l’équipe. Je ne peux pas assez souligner à quel point les gars sont sympas et à quel point l’ambiance est bonne», glisse le skieur aux 48 départs de Coupe du monde.

Vous l’aurez donc compris, le groupe helvétique de vitesse vit bien et Elian Lehto vit bien dans ce groupe. Et ce, malgré les différences culturelles : «Bien évidemment qu’il y a des différences, mais je suis quelqu’un qui m’adapte assez facilement. Par contre, ce qui m’a surpris au début, c’est de voir à quel point les cultures diffèrent même à l’intérieur de la Suisse, entre les Valaisans et les Suisses allemands, par exemple. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que l’équipe de vitesse est devenue un seul grand groupe, et c’est vraiment beau à voir.»

A Bormio, pas de cadeaux aux «potos»

Aux Jeux olympiques, le Finlandais espère toutefois bien jouer un mauvais tour à ses partenaires d'entraînement, et néanmoins amis. Son duo en combiné par équipes avec la pépite du slalom Eduard Hallberg pourrait faire des étincelles à Bormio. «Faire équipe avec l’un des slalomeurs les plus rapides du monde actuellement, c’est vraiment spécial. J'ai vraiment hâte d'y être», se réjouit déjà Elian Lehto.

Mais avant cela, le Scandinave espère encore briller en Coupe du monde lors des étapes de Kitzbühel et Crans-Montana, deux rendez-vous où il s’est déjà illustré par le passé en descente, avec deux solides 11es places sur la Streif en 2024 et son premier top 10 décroché sur la Nationale en 2025.

Portrait Prénom et nom : Elian Lehto

Date de naissance : 02 juin 2000

Origine : Rovaniemi (FIN)

Club : Santa Claus Ski Team

Equipementier : Fischer

Débuts en Coupe du monde : 19 décembre 2018 (géant de Saalbach)