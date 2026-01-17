  1. Clients Privés
Descente du Lauberhorn «Ils sont surtout là pour faire la fête» - Immersion dans le Fan’s Club d’Alexis Monney

Nathan Philipona et Clara Francey, à Wengen

17.1.2026

En marge de la mythique descente du Lauberhorn, nous sommes allés à la rencontre du Fan’s Club d’Alexis Monney. Depuis le titre de champion du monde junior de descente du Fribourgeois, décroché à Narvik il y a six ans, ses membres enchaînent les émotions intenses. Ce samedi encore, le Châtelois de 26 ans a fait vibrer ses quelque 250 fans venus le soutenir. À leurs côtés, nous avons assisté à son passage, soldé par le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde dans la station bernoise.

Alexis Monney en piste à Wengen, son Fan’s Club en fête

Alexis Monney en piste à Wengen, son Fan’s Club en fête

Trois cars, 250 personnes et une ferveur intacte : près d’un quart du Fan’s Club d’Alexis Monney avait fait le déplacement samedi à Wengen depuis Châtel-Saint-Denis pour soutenir son héros.

17.01.2026

Nathan Philipona et Clara Francey, à Wengen

17.01.2026, 20:00

Descente de Wengen. «Odermasterclass», chef-d’œuvre : le patron en démonstration !

Descente de Wengen«Odermasterclass», chef-d’œuvre : le patron en démonstration !

Descente de Lauberhorn. «Foncer à 110 km/h contre un mur, ça peut paraître fou» - Le secret de Marco Odermatt

Descente de Lauberhorn«Foncer à 110 km/h contre un mur, ça peut paraître fou» - Le secret de Marco Odermatt

