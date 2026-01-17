«Ils sont surtout là pour faire la fête» - Immersion dans le Fan’s Club d’Alexis Monney

En marge de la mythique descente du Lauberhorn, nous sommes allés à la rencontre du Fan’s Club d’Alexis Monney. Depuis le titre de champion du monde junior de descente du Fribourgeois, décroché à Narvik il y a six ans, ses membres enchaînent les émotions intenses. Ce samedi encore, le Châtelois de 26 ans a fait vibrer ses quelque 250 fans venus le soutenir. À leurs côtés, nous avons assisté à son passage, soldé par le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde dans la station bernoise.
