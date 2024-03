Impensable : Meillard prend le dessus sur le malheureux Odermatt

Marco Odermatt n'est pas invincible en géant. En quête de Grand Chelem cette saison dans la discipline, le Nidwaldien est parti à la faute en deuxième manche samedi à Saalbach. La victoire est revenue à un Loïc Meillard euphorique en cette fin de saison.

Loïc Meillard a profité d’une erreur d’Odermatt pour remporter le géant. KEYSTONE

L'impensable s'est donc produit dans ces finales. Vainqueur des 12 derniers géants disputés en Coupe du monde, leader après la première manche, Marco Odermatt n'est pas parvenu à se ressaisir après que son ski intérieur avait accroché dans une neige ramollie. Il préférait d'ailleurs en rire.

«Je suis heureux de mes neuf précédents géants, certainement pas de celui-ci», a lâché un Marco Odermatt légèrement déçu au micro de la FIS. «C'est le sport. Je devais attaquer car Loïc a très bien skié. Il mérite sa victoire. Avec aussi la 3e place de Thomas Tumler, c'était une journée suisse, même si ce n'était pas mon jour.»

«Je n'étais pas nerveux», a assuré Marco Odermatt, qui avait l'occasion de réaliser un somptueux 10/10 en géant cet hiver. «Les conditions étaient idéales pour moi, j'avais les jambes. Mais une faute, ça peut arriver, même à moi», a conclu le Nidwaldien, dont la dernière élimination datait du 8 décembre 2019.

Meillard 2e sur tous les fronts

Deuxième des deux géants d'Aspen à moins de 0''4 de Marco Odermatt et victorieux en slalom dans le Colorado, Loïc Meillard a logiquement profité des malheurs de son chef de file. Le skieur d'Hérémence, 2e après la manche initiale, a signé son deuxième succès consécutif, la quatrième au total sur le Cirque blanc.

Loïc Meillard, qui en est à quatre podiums consécutifs, a devancé de 0''71 le surprenant Andorran Joan Verdu et de 0''79 le Grison Thomas Tumler. Il termine au 2e rang de la Coupe du monde 2023/24 de géant derrière Marco Odermatt, après avoir dépassé samedi Filip Zubcic (8e de ce géant), et grimpe en outre à la 2e place du général avec une marge de 71 points sur Manuel Feller (10e samedi).

«Je suis très heureux. Bien sûr, c'est dommage pour Marco. Mais il était temps qu'il nous laisse la place pour une fois», s'est amusé le vainqueur du jour. «Le combat avec Marco est superbe. Il nous pousse tous à en mettre un peu plus. Nous devons nous battre et le mettre sous pression, et je savais qu'à un moment donné, cela tournerait en ma faveur. Aujourd'hui, ce fut le cas», a-t-il lâché.

Tumler 7e du classement de la discipline

Thomas Tumler a quant à lui conclu en beauté sa meilleure saison sur le Cirque blanc avec cette 3e place, synonyme de 7e rang au classement de la discipline. Le Grison de 34 ans s'est offert son troisième podium à ce niveau, le premier depuis février 2020. Quatrième Suisse en lice, Gino Caviezel a terminé 6e.

ats