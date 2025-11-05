  1. Clients Privés
Ski alpin Infections, crises de panique, nuits blanches : le calvaire de Kilde !

Sandro Zappella

5.11.2025

Cinq opérations, des infections et des crises de panique : la star du ski Aleksander Kilde a traversé une période difficile. Désormais, le retour du Norvégien est peut-être plus proche que prévu.

Aleksander Kilde est sur le point de faire son retour en Coupe du monde de ski.
Aleksander Kilde est sur le point de faire son retour en Coupe du monde de ski.
image : imago

Sandro Zappella

05.11.2025, 15:00

06.11.2025, 13:36

Le retour d'Aleksander Aamodt Kilde approche à grands pas. Le Norvégien avait prévu de faire son come-back en Coupe du monde lors des descentes de Beaver Creek début décembre. Mais maintenant, cela pourrait aller encore plus vite, Kilde pourrait déjà revenir sur les pistes de la Coupe du monde à Copper Mountain. Lors d'une rencontre avec des médias, le spécialiste de la vitesse l’a révélé (cité via skinews.ch) : «Très probablement, ou espérons-le, vous me verrez au départ à Copper». Cependant, le fiancé de Mikaela Shiffrin se réjouit surtout de la descente de Beaver Creek.

La dernière apparition de Kilde en Coupe du monde remonte à janvier 2024, lorsqu'il avait fait une grave chute dans l'aire d'arrivée à Wengen. Le Norvégien s'était alors ouvert la cuisse et souffrait d'une blessure complexe à l'épaule. C'est surtout l'épaule qui a donné du fil à retordre à Kilde, qui a dû être opéré cinq fois au total et qui a provoqué une infection mettant sa vie en danger. C'est pourquoi Kilde a dû zapper toute la saison 2024/25.

Outre l'épaule, Kilde a également souffert mentalement à cause de tous ses pépins physiques. Ainsi, l’athlète de 33 ans révèle qu'il a toujours été accompagné d'angoisses pendant la rééducation : «Parfois, du liquide entre dans l'épaule. C'est tout à fait normal en rééducation, mais je me suis tout de suite dit : est-ce une nouvelle infection ?» Kilde ajoute qu'il a également souffert de crises de panique et de nuits blanches.

Commentaire. «Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?

Commentaire«Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?

«Impatient»

Mais le retour du skieur aux 21 victoires en Coupe du monde est désormais imminent : «Je me sens prêt à reprendre la compétition à Copper et à en découdre aves les autres compétitteurs. Je suis très impatient», a déclaré Kilde, expliquant qu'il déciderait à Copper Mountain, où un super-G et un slalom géant auront lieu fin novembre, s'il se présentait à Beaver Creek.

Pour rappel, quatre courses sont programmées début décembre à Beaver Creek. Des descentes sont prévues les 4 et 5 décembre, un super-G le 6 décembre et un slalom géant le 7 décembre. Kilde lui-même ne sait pas encore ce qu'il attend de ces courses : «Il y a encore beaucoup de questions en suspens, par exemple si je suis à nouveau prêt à mettre pleinement les gaz». Il espère pouvoir s'entraîner le plus d'heures possible sur les skis et faire ainsi «des sauts à grande vitesse». Pour le Norvégien, c’est déjà un succès d'être à nouveau sur la ligne de départ. Et s'il redevient compétitif, ce sera encore plus formidable.

Archive sur le ski alpin

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

On fait le point avec Marco Odermatt et les principaux skieurs romands avant le début de l'hiver. Entre ambitions et confirmations, les objectifs sont différents pour chacun. Mais les JO à Milan-Cortina restent le principal but.

14.10.2025

