Grande dame de la saison 2024/25, Federica Brignone a été hospitalisée jeudi. L'Italienne a été victime d'une lourde chute dans le géant des Championnats d'Italie dans le Val di Fassa.

Federica Brignone a lourdement chuté lors du géant des Championnats d'Italie. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Dans un bref communiqué, la Fédération italienne des sports d'hiver (FISI) indique que «des examens ont débuté il y a peu à l'hôpital de Trente» et qu'"une communication officielle sera faite une fois qu'aura été défini un tableau de la situation".

En tête après la première manche, Brignone a percuté sur le second tracé une porte de plein fouet et a été propulsée violemment sur la piste, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a perdu ses skis et sa course a pris fin après plusieurs cabrioles sur elle-même.

Touchée à une jambe, Brignone a dans un premier temps été transportée par les secouristes en barquette jusqu'au bas de la piste. La championne du monde 2025 de géant, accompagnée de son frère et entraîneur Davide, a ensuite été évacuée en hélicoptère vers l'hôpital Santa Chiara de Trente.

Federica Brignone, 34 ans, a dominé la saison 2024/25 sur le circuit féminin avec dix victoires en Coupe du monde, le gros globe et les globes de descente et de géant. En plus du titre mondial en géant, elle a remporté la médaille d'argent en super-G lors des Mondiaux 2025 de Saalbach.

La skieuse du Val d'Aoste est l'une des plus solides chances de médaille de l'Italie lors des JO 2026 de Milan/Cortina qui auront lieu dans moins d'un an. Triple médaillée olympique, elle n'a jamais remporté de titre olympique, la seule ligne qui manque à son palmarès.