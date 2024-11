Un tour préliminaire parfait, voilà le bilan des Suissesses aux championnats d'Europe à Lohja. Après un succès à la raclette contre l'Estonie 6-5, le CC Aarau défiera l'Italie en demi-finale.

Alina Pätz et les Suissesses ont enchaîné 20 succès d'affilée sur le plan européen. KEYSTONE

ATS

Pour ce dernier match du round robin, les Suissesses ont fait face à un défi plus important que prévu. Les Estoniennes, qui n'ont que rarement été aussi fortes, ont lutté jusqu'au 10e end avec l'avantage de la dernière pierre. Heureusement pour SIlvana Tirinzoni et ses coéquipières, leur pierre fut quelques millimètres plus proche du centre que celle des Estoniennes.

Cette victoire permet au CC Aarau de porter sa série de victoires consécutives aux championnats d'Europe à 20. L'année dernière à Aberdeen, Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz avaient remporté leurs onze matchs pour empocher leur premier titre continental.

Les demi-finales sont programmées jeudi soir à partir de 18h. Les deux derniers duels entre la Suisse et l'Italie ont été très disputés et les Suissesses ont eu le dessus à chaque fois. Lors de la finale des derniers championnats d'Europe à Aberdeen, elles s'étaient imposées 6-5 et lors du tour préliminaire à Lohja 7-6.

Les hommes dans le dernier carré

Grâce à un succès 7-4 face à l'Italie dans l'ultime rencontre de la phase préliminaire, le CC Genève a arraché sa place dans le dernier carré. Derrière l'Ecosse, qui a amassé huit succès en neuf matches, cinq équipes ont fini avec six victoires, dont la Suisse.

Yannick Schwaller et ses coéquipiers Benoît Schwarz-Van Berkel, Sven Michel et Pablo Lachat-Couchepin auront une mission difficile en demi-finale, puisqu'ils seront opposés aux Ecossais vendredi dès 09h00. L'autre rencontre pour une place en finale mettra aux prises la Norvège à l'Allemagne.

