Beaver Creek Irrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !

ATS

4.12.2025 - 20:11

Marco Odermatt n'a pas tremblé lors de la descente de Beaver Creek. Le Nidwaldien est allé chercher dans le Colorado la 48e victoire de sa carrière, la 5e dans la discipline-reine.

Keystone-SDA

04.12.2025, 20:11

04.12.2025, 22:43

Six ans après son premier succès en Coupe du monde, en Super-G, sur la piste Birds of Prey, Marco Odermatt est allé chercher sa 48e couronne, sa troisième victoire cette saison en quatre courses. En descente cette fois-ci, après avoir fini 2e en 2022 derrière Kilde et l'an dernier derrière son pote Justin Murisier.

Rien de tout cela cette fois-ci, «Super Marco» a été le meilleur malgré une arrivée un peu tronquée et environ une dizaine de secondes de moins que le parcours traditionnel.

«Une victoire en descente représente toujours quelque chose de spécial dans ma carrière, car cela ne m'est pas arrivé très souvent jusqu'à présent, a lancé le Nidwaldien au micro de SRF. J'ai surtout pris beaucoup de plaisir à skier. La piste me convenait très bien, c'est pour ça que je savais que j'avais mes chances aujourd'hui. Remporter le premier géant de la saison, le premier Super-G et maintenant la première descente, c'est vraiment génial.»

Von Allmen 4e

Dans le deuxième secteur, le meilleur skieur du monde s'est montré irrésistible en allant près de 0''40 plus vite que les autres. De quoi faire dire à un entraîneur posté dans un arbre, qu'en huit ans, il n'avait jamais vu quelqu'un effacer aussi bien ce passage. Au final, le Mozart d'Hergiswil est le seul à être descendu sous les 1'30. L'Américain Ryan Cochran-Siegle pointe à 0''30 et le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted à 0''69.

En retard dans le deuxième secteur, le champion du monde Franjo von Allmen a tout de même fini 4e à 0''85. Stefan Rogentin est 8e et Alexis Monney 9e. Le résultat d'ensemble helvétique est plutôt correct avec quatre représentants dans le top 10.

Déception en revanche pour Justin Murisier, vainqueur l'an dernier et seulement 21e. Juste devant le Bagnard on retrouve le rescapé du cancer Niels Hintermann et au 24e rang, Marco Kohler. Livio Hiltbrand, Alessio Miggiano et Lars Rösti ont fini au-delà de la 40e place.

