Camille Rast a pris la 2e place du slalom de Spindleruv Mlyn. La Valaisanne n'a été battue que par Mikaela Shiffrin, qui remporte son 108e succès en Coupe du monde et son 9e globe de slalom.

Camille Rast s’est illustrée derrière l’incontournable Mikaela Shiffrin. AP

1''67, c'est l'écart qui sépare Mikaela Shiffrin de Camille Rast. 1'66 d'avance au terme de la première manche et juste un petit centième de bonus à l'occasion du deuxième passage. Cela signifie que la skieuse de Vétroz, qui a admis n'être pas encore au top, a tenu le choc sur la deuxième manche après avoir été dominée par l'Américaine sur un premier parcours superbement maîtrisé.

Quatrième sur le run matinal, Camille Rast a sorti une grosse manche sur un tracé plutôt atypique, oeuvre de l'entraîneur autrichien. C'est surtout la mise en action de la Valaisanne qui lui a permis de remonter pour aller décrocher son huitième podium dans la discipline.

Un peu de repos avant les JO

«J'aurais pu faire mieux ce matin, mais je n'avais pas l'énergie nécessaire, a expliqué la Valaisanne au micro de SRF. C'était peut-être un peu trop tôt, je ne sais pas. J'ai bien skié lors de la deuxième manche, même si la piste ne me convenait pas vraiment, ce n'était pas mon parcours préféré. C'était piqueté de manière droite et rapide, alors que j'adore les changements de rythme, mais j'ai réussi à m'adapter. Dommage d'avoir concédé autant de temps à Mikaela en première manche. Il est maintenant temps de se reposer, puis de bien s'entraîner pour être prête au départ des JO.»

Deuxième à l'issue de la première manche, Wendy Holdener n'a pas eu la même précision à l'occasion de son deuxième passage. La Schwytzoise a fini au 6e rang. Elle a regretté de ne pas avoir «mis assez les gaz» sur son second effort. C'est l'Allemande Emma Aicher qui a complété le podium.

Meillard ou Brändli pour le 4e ticket ?

Eliane Christen et Mélanie Meillard ont terminé ex-aequo à la 16e place. Il fallait deux top 15 pour satisfaire aux critères de sélection pour les JO, ce seront donc aux entraîneurs de trancher pour savoir qui accompagneront Rast, Holdener et Christen entre Meillard et Brändli.

Les quatre autres Suissesses ont déçu. Aline Höpli (34e), Aline Danioth (44e) et Nicole Good (48e), ainsi qu'Anuk Brändli, éliminée, n'ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.

A noter que Shiffrin a empoché son neuvième globe en slalom, un record.

