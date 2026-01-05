«Je me suis inquiété» - Marc Rochat était au «Constellation» avant le drame

A l’image de toute la Suisse, l’incendie du bar «Le Constellation» de Crans-Montana a grandement secoué Marc Rochat. Le Vaudois connaît parfaitement ce lieu. Le skieur de 33 ans était d’ailleurs sur place un jour avant le drame.

Marc Rochat a été particulièrement touché par la catastrophe de Crans-Montana. (photo d'archives) KEYSTONE

Un tragique accident dans le bar «Le Constellation» a assombri la nuit du Nouvel An à Crans-Montana. Le skieur suisse Marc Rochat est particulièrement touché par cette tragédie car il associe de nombreux souvenirs personnels à cet établissement. Le Lausannois de 33 ans a passé beaucoup de temps à Crans-Montana dans sa jeunesse. Il se rendait dans la maison de vacances de ses parents pratiquement tous les week-ends et pendant les vacances d'hiver, rapporte le «Blick».

«Plus jeune, je me sentais très bien dans cet établissement, qui était particulièrement bien décoré. Je pense y avoir fêté sept Nouvel An», dévoile Marc Rochat.

Hommage

Cet hiver, Rochat s'est rendu dans ce bar un jour avant le drame. «J'étais avec ma femme au «Constellation». Mais pas au bar du sous-sol, mais dans la véranda. Nous y avons pris un thé», raconte-t-il au «Blick».

C'est pourquoi le choc a été si grand lorsqu'il a appris la tragédie du Nouvel An au «Constellation». Rochat explique ensuite qu'il était particulièrement inquiet pour certains jeunes d'une école privée de Crans-Montana : «Je suis ambassadeur de l'école privée Le Régent. Certains élèves me considèrent un peu comme un grand frère, j'ai d'ailleurs déjà fait des journées de ski avec eux».

L'un de ces jeunes porte d’ailleurs le même nom que son fils : Lupo. «Comme je partais du principe que Lupo était allé avec quelques camarades de classe à la fête du Nouvel An au «Constellation», je me suis particulièrement inquiété». Lupo se serait effectivement rendu à la fête de la Saint-Sylvestre avec ses collègues le 31 décembre, mais il aurait pu s'échapper à temps de l'enfer.

Malgré tout, la saison sportive de Marc Rochat se poursuit. Cinq slaloms sont au programme de la Coupe du monde en janvier, dont le premier aura lieu mercredi à Madonna di Campiglio en Italie. Le Lausannois souhaite exprimer sa sympathie à cette occasion : «Lors de la prochaine réunion d'équipe, je plaiderai pour que l'on demande à ce que nous rendions hommage aux victimes de Crans-Montana», a déclaré Rochat.

