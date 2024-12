Le champion olympique français Clément Noël, forfait pour le slalom de Val d'Isère dimanche après sa lourde chute la veille, a affirmé dimanche qu'il n'avait «pas de regrets» d'avoir couru samedi le géant.

La chute de Clément Noël à Val d'Isère ! Le Français a lourdement chuté lors de la première manche du géant. Il s'est relevé mais semble touché à la cheville... 😔



Suivez le week-end de Coupe du monde sur Eurosport #ChaletClub pic.twitter.com/SbXRI7vJXW — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 14, 2024

AFP Clara Francey

«C'est facile à dire, après coup, que je n'aurais pas dû faire le géant», a affirmé Noël, vainqueur des deux premiers slaloms de la saison et qui visait un troisième succès de suite entre les piquets dimanche.

«C'est sûr que j'avais beaucoup plus de chances de faire un résultat aujourd'hui (en slalom) qu'hier (en géant) mais je me sentais bien sur mes skis et pour moi, c'était un choix qui était judicieux», a-t-il expliqué. «A partir de là, il n'y a pas de regret d'avoir fait le géant. Quand on prend tous les risques pour faire une manche convenable, forcément, il y a des risques de tomber.»

Noël a pris de plein fouet une porte lors de la première manche du géant samedi et a terminé sa course dans les filets. Il a pu redescendre à ski mais s'est cassé plusieurs dents et souffre d'une légère entorse à la cheville droite.

«Je m'en sors bien, Ça aurait pu être pire», a relativisé le Français, qui a déclaré forfait pour le slalom tôt dimanche après avoir tenté quelques virages les skis aux pieds.

«Je ne me sentais pas mal mais je n'osais pas du tout appuyer sur mon pied, ça me faisait mal», a-t-il expliqué. «J'ai essayé de m'échauffer un peu mais j'ai tout de suite su que ce n'était pas possible.»

Clément Noël, vainqueur des deux premiers slalom de l'hiver à Levi (Finlande) puis à Gurgl (Autriche) en novembre, espère désormais être remis sur pieds pour le slalom d'Alta Badia (Italie) le 23 décembre.

«Je ne me fais pas trop de soucis. On va voir comment ça évolue, je suis pas médecin, mais l'objectif est d'y être. Je pense que c'est raisonnable», a-t-il assuré.