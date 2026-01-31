«Je ne contrôle plus grand-chose» - Malorie Blanc décroche la lune

Après un vendredi maussade, Crans-Montana a retrouvé le sourire ce samedi grâce aux prouesses d’une Malorie Blanc magistrale en super-G. Devant son public, la Valaisanne de 22 ans a mis la main sur son premier succès en Coupe du monde. Retrouvez la réaction de la superstar du jour.

Malorie Blanc remporte le super-G de Crans-Montana 31.01.2026

Grégoire Galley, à Crans-Montana Gregoire Galley

- Gagnante du super-G de Crans-Montana Malorie Blanc

«En me levant ce matin, je me suis dit que cette journée pourrait être chouette avec tout ce monde, cette belle ambiance et ce soleil. Par contre, je n’aurais jamais imaginé de ma vie gagner cette course. C’est incroyable !»

«Cette victoire a, en outre, une symbolique particulière cette année et après la journée d’hier (NDLR : la descente a été annulée après six concurrentes) où j’étais frustrée et surtout embêtée pour tous les bénévoles qui ont fait un immense travail afin de préparer cette piste de manière optimale. Heureusement, aujourd’hui, les conditions étaient parfaites. Même si je me suis blessée ici l’année passée, j’adore skier à Crans-Montana.»

«Durant ma manche, j’ai commis plusieurs erreurs mais je savais que sur un tel parcours tout le monde allait faire des fautes. J’ai donc continué à me battre sans montrer un ski d’école mais je crois que mes fautes étaient aussi dues à ma vitesse. Finalement, c’était vraiment cool !»

«Maintenant, je dois bien avouer que je suis un peu en «pilote-automatique» depuis que j’ai franchi la ligne d’arrivée. Je suis dans un moment où je ne contrôle plus grand-chose et je savoure tout simplement.»

«Pour terminer, je voulais encore remercier mes coéquipières. On voyage tellement de fois ensemble que l’on est devenue une sorte de petite famille. Partager ces émotions avec elles, c’est exceptionnel !»

Archive sur Malorie Blanc