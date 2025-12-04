«Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

2e entraînement à Beaver Creek «Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»

Clara Francey

4.12.2025

À Beaver Creek, la météo continue de dicter sa loi, obligeant les organisateurs à revoir une nouvelle fois le programme de la Coupe du monde. Sur une piste raccourcie et dans des conditions limites, les Suisses ont pourtant signé un solide 2e entraînement de descente.

Lors du 2e entraînement en vue de la descente de Beaver Creek, Arnaud Boisset s'est élancé dans des conditions dantesques.
Lors du 2e entraînement en vue de la descente de Beaver Creek, Arnaud Boisset s'est élancé dans des conditions dantesques.
KEYSTONE

Jan Arnet

04.12.2025, 11:24

04.12.2025, 11:31

Après plusieurs jours d'incertitude, cela a été confirmé mercredi soir : la descente masculine de Beaver Creek aura finalement lieu ce jeudi 4 décembre à 19h (heure suisse), soit un jour plus tôt que prévu. La FIS annoncera une heure avant ce départ quand le super-G - initialement programmé samedi - pourra se tenir.

Beaver Creek. Le programme encore chamboulé : l'unique descente avancée à jeudi

Beaver CreekLe programme encore chamboulé : l'unique descente avancée à jeudi

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Au départ, quatre courses étaient prévues dans la station du Colorado : deux descentes jeudi et vendredi, un super-G samedi et un géant dimanche. Mais en raison du manque d'or blanc, la première descente prévue ce jeudi avait déjà été annulée la semaine dernière.

Dès lundi, le directeur des courses masculines de Coupe du monde, Markus Waldner, avait indiqué que la descente et le super-G seraient disputés sur un parcours raccourci, pour des raisons de sécurité. Les athlètes s'arrêteront donc juste après le passage «Golden Eagle», au niveau du «Harrier Jump», ce qui réduit le temps de course d'environ dix secondes.

2e entraînement : deux Suisses dans le top 3

Lors du deuxième entraînement en vue de la descente de jeudi donc, Alexis Monney et Stefan Rogentin se sont particulièrement illustrés côté suisse. Le Fribourgeois a signé le deuxième temps, à seulement 0''16 du Canadien Cameron Alexander. Le Grison s'est lui classé troisième (+0''25). Marco Odermatt, qui avait remporté la veille le premier entraînement, a pris la sixième place, à 0''75. Niels Hintermann, de retour après un cancer, a signé le 14e temps.

Beaver Creek. Alexis Monney avance serein et ambitieux : «Je suis le même»

Beaver CreekAlexis Monney avance serein et ambitieux : «Je suis le même»

Ce deuxième entraînement de descente sur la «Birds of Prey» a de nouveau mis les skieurs à rude épreuve : les conditions étaient une fois encore à la limite. Arnaud Boisset, victime d'une grave commotion cérébrale sur cette piste l'an dernier après une chute, a décrit la situation au «Blick» : « Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige. Par moments, je ne voyais absolument rien.»

Ski alpin. Touchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat

Ski alpinTouchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat

Il ne reste plus qu’à espérer que la descente de ce jeudi - à laquelle Arnaud Boisset ne participera pas, seuls huit Suisses étant autorisés à s’élancer en Coupe du monde - puisse se dérouler sans interruption ni lourdes chutes.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

Le skieur parfait d'Arnaud Boisset

Le skieur parfait d'Arnaud Boisset

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le spécialiste de vitesse valaisan Arnaud Boisset «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

Voilà pourquoi la Jungfrau figure sur la liste des 8 lieux à ne pas visiter en 2026
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand
Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
«Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»
257 M€ pour un logiciel de police inutilisable : récit d'un incroyable fiasco
La passion demeure, mais l’avenir de Noah Dettwiler reste flou