«Je ne me suis encore jamais fait battre à la régulière»

Soulagé d'avoir renoué avec la victoire après 22 mois de disette, le champion olympique de slalom Clément Noël veut confirmer sa bonne forme dimanche à Gurgl (Autriche) pour sa deuxième course de l'hiver, en gardant l'état d'esprit «libéré» qui lui a permis de retrouver les sommets.

AFP Gregoire Galley

«Gagner sur le premier slalom de la saison, ça fait beaucoup de bien à la confiance», a admis le 17 novembre le skieur vosgien de 27 ans, qui se savait en forme avant de l'emporter à Levi (Finlande) devant les autres cadors de la discipline. «C'est un soulagement de regagner une Coupe du monde, de se dire que cette année, je vais être dans la coup».

Devenu champion olympique de slalom en 2022, Clément Noël n'avait plus gagné en Coupe du monde depuis janvier 2023 et le slalom de Schladming (Autriche). La saison dernière, il avait souvent été dans le match pour rivaliser avec les meilleurs, terminant à quatre reprises sur le podium, mais n'avait jamais réussi à l'emporter et avait parfois craqué en seconde manche.

A la fin de la saison, il expliquait qu'il lui avait manqué un «déclic» pour aller chercher une victoire et évoquait récemment des «petites failles mentales» qui l'avaient ralenti. Mais après une préparation estivale réussie, le skieur de Val d'Isère -sa station d'adoption depuis l'adolescence- affirme qu'il a retrouvé «la bonne approche».

A Levi, «ça a plutôt été une soulagement», a raconté Clément Noël vendredi aux médias. «Je suis vraiment content d'avoir réussi à faire ce ski sur une course. Ca libère».

«Lâcher prise»

«C'est comme ça que je veux aborder les courses: en sachant que je skie à mon niveau et que si je prends des risques, que je skie libéré, ça peut m'amener à gagner des courses», a-t-il encore ajouté.

Comment définit-il ce nouvel état d'esprit ? «C'est ne pas vouloir tout contrôler, chose que j'ai peut-être un peu trop fait par le passé sur ces dernières saisons», répond Noël. «De me dire qu'une fois que j'ai toutes les cartes en main, je peux lâcher prise et laisser place à l'instinct pour skier le plus vite possible».

Avec cette nouvelle sérénité, Clément Noël veut désormais confirmer dimanche à Gurgl, théâtre du deuxième slalom de la saison. L'année dernière, il avait réussi une très bonne première manche avant de craquer dans la seconde et finir à la 12e place.

Pour le tirer vers le haut dans une discipline très dense où ils sont nombreux à pouvoir jouer la gagne, Noël peut aussi compter sur une nouvelle «émulation» à l'oeuvre dans l'équipe de France de slalom, avec notamment son coéquipier Steven Amiez, 6e à Levi dimanche.

«On est tous amis, on s'entend très bien et on se donne des conseils mais quand on est sur les skis, on essaye de battre les autres», raconte le natif de Remiremont. «Je ne me suis encore jamais fait battre à la régulière par l'un d'entre eux et je n'ai pas envie que ça arrive», sourit-il.