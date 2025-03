Fanny Smith a conquis à Idre Fjäll son quatrième globe de cristal en skicross, douze ans après le premier. La double championne du monde de St-Moritz 2025 a validé son sacre samedi en terminant 3e de l'avant-dernière course de cette Coupe du monde 2024/25.

FANNY SMITH 🇨🇭IS THE WOMEN’S OVERALL WORLD CUP CHAMPION OF THE SEASON 2024/25 🔥🎉🏆



11 PODIUMS 💥 4 WINS 🥇#fisskicoss pic.twitter.com/oKhh86HveM — FISfreestyle (@FISfreestyle) March 30, 2025

La Vaudoise, qui a ensuite conclu en beauté en s'imposant dimanche, termine donc cette saison de rêve avec un quatrième triomphe au classement de la discipline après ceux de 2013 (année de son premier titre mondial), 2019 et 2021. L'absence ce week-end de sa plus proche poursuivante India Sherret, forfait après s'être blessée aux Mondiaux, a simplifié sa tâche.

«Wow. C'est incroyable. Je ne pouvais pas espérer mieux. C'est... wow. C'est assez spécial après tout ce que j'ai vécu la saison passée», a déclaré samedi Fanny Smith, qui avait manqué plusieurs courses l'hiver dernier après s'être cassé un pouce et déchiré les ligaments d'une cheville à l'entraînement en février 2024.

«C'est pour cela que je skie et que je donne tout pour essayer de rester au top», a-t-elle poursuivi, citée sur le site de la FIS. «Ce dont je suis le plus fière, c'est ma longévité et ma régularité. C'est le fruit d'un travail acharné, d'une grande détermination et d'un travail pour le sport, alors je suis heureuse.»

11 podiums cet hiver

Avec quatre globes à son tableau de chasse, la double médaillée de bronze olympique (2018 et 2022) égale ses grandes rivales Marielle Thompson et Sandra Näslund, ainsi que le Tchèque Tomas Kraus. Seule la Française Ophélie David (sept sacres en Coupe du monde) a fait mieux, messieurs et dames confondus.

Sa régularité et sa longévité sont en effet remarquables. Cet hiver, Fanny Smith est montée 11 fois sur la boîte – en 16 départs pour elle – et s'est imposée à quatre reprises pour porter ses totaux à 35 succès et 84 podiums en Coupe du monde.

En se parant d'or devant le public suisse le 21 mars, la Villardoue de 32 ans a en outre cueilli une médaille individuelle pour la septième fois consécutive aux Mondiaux. De quoi aiguiser si besoin son appétit à un des JO de Milan/Cortina, où elle visera un premier sacre pour ses cinquièmes Jeux.