«Je ne suis pas fière de ne pas avoir fini la course, mais...»

Après trois succès lors des trois premiers slaloms de l'hiver, Mikaela Shiffrin veut poursuivre sa série mardi soir à Courchevel et retrouver la victoire dans la station savoyarde.

Mikaela Shiffrin est toujours invaincue en slalom cet hiver. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Impériale entre les piquets depuis le début de la saison, l'Américaine semble inaccessible dans sa discipline de prédilection: sur les trois premiers slaloms de l'hiver, la skieuse aux 104 victoires en Coupe du monde (record) s'est imposée à chaque fois avec plus d'une seconde d'avance sur ses concurrentes, un monde.

A Courchevel, elle sera évidemment la favorite pour le premier slalom nocturne de la saison. Anomalie dans son palmarès hors norme, Shiffrin ne s'est imposée qu'une fois en sept courses de slalom (Coupe du monde et Mondiaux) dans la station savoyarde, en 2018. L'hiver dernier, l'Américaine de 30 ans y avait pris une 10e place au goût de victoire alors qu'elle effectuait son retour à la compétition deux mois après s'être perforé l'abdomen lors d'une chute en géant.

Depuis, Shiffrin a retrouvé son meilleur niveau en slalom, s'approche des toutes meilleurs en géant et a même skié dimanche à Saint-Moritz son premier super-G en deux ans, marquant son retour à la vitesse après sa lourde chute en janvier 2024 dans la descente de Cortina (entorse au genou gauche).

Pour ce test en vue des JO 2026, justement à Cortina, Shiffrin a manqué la toute dernière porte après une manche où elle accusait moins d'une seconde de retard, en s'élançant avec le dossard 31. «Je ne suis pas fière de ne pas avoir fini la course en manquant la dernière porte, mais je reste super heureuse de cette journée. J’étais si nerveuse et je me sens désormais beaucoup mieux vis-à-vis du super-G», a affirmé sur Instagram Shiffrin.

«Skier comme elle»

La pression sera bien différente mardi soir sur le slalom, dans une discipline qu'elle maîtrise comme personne et où le risque de grosse chute est moindre. Si elle a montré depuis le début de l'hiver qu'elle avait une marge confortable pour s'imposer, Shiffrin devra quand même se méfier de ses jeunes rivales telles que l'Albanaise Lara Colturi et la Valaisanne Camille Rast, championne du monde en titre.

A 19 ans, Colturi est montée sur tous les podiums de l'hiver en slalom, avec une 2e place à Levi (Finlande), une 3e place à Gurgl (3e) et une nouvelle 2e place à Copper Mountain (Etats-Unis). Si elle est toujours devancée par Shiffrin, Colturi s'impose comme sa principale rivale pour la gagne et espère un jour battre son idole pour décrocher une première victoire en Coupe du monde.

Mikaela Shiffrin «est juste impressionnante», a déclaré Colturi après Gurgl. «Notre objectif, à moi comme à toutes les autres, c'est de skier comme elle, d'être parfaite comme elle. Mais c'est très difficile», a-t-elle insisté. La première manche du slalom est prévue à 17h45 et la seconde à 20h45.