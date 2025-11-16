Deuxième dès sa première course de l'hiver dimanche lors du slalom de Levi en Finlande, le champion olympique Clément Noël a superbement commencé sa saison de Coupe du monde de ski, à trois mois des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Une deuxième place pour lancer la saison, c'est plutôt rassurant ?

«Ça fait du bien de commencer comme ça. Ça fait du bien à la confiance. Pour la première course de la saison, on est tous un peu dans l'attente car les entraînements, c'est bien, mais la vérité se fait sur les courses. Donc forcément, il y a un peu plus de tensions que sur les autres courses. Je n'étais pas forcément impatient de commencer la saison. C'est toujours un moment un peu particulier et on ne sait pas si on a vraiment envie ou si on était bien dans notre confort de l'entraînement. Et puis finalement, une fois que c'est lancé, c'est lancé et c'est cool. Ça fait plaisir de retrouver ces sensations, ces émotions, cette tension de la course. Ce sont des journées qui sont intenses.»

Comment avez-vous abordé la course ?

«Je n'étais pas plus tendu que ça, même si c'était la première de l'hiver. Les jours précédents, je ne me sentais pas très bien mais aujourd'hui, j'étais dans un bon état d'esprit. La première manche est propre, peut-être un peu conservatrice à certains moments. Je n'ai pas voulu prendre tous les risques. La deuxième manche, c'était un peu plus un combat. Je suis quand même content et il n'y a qu'une seule personne qui est allée plus vite que moi aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à me reprocher.»

Justement, Lucas Pinheiro Braathen retrouve la victoire, sa première depuis qu'il court pour le Brésil. Etes-vous surpris de le voir à ce niveau-là ?

«On sait que c'est un des meilleurs slalomeurs du monde. Il l'était déjà l'année dernière et il a déjà fait par le passé des belles démonstrations. Il a vraiment bien géré ses deux manches. Bravo à lui. Mais il n'y a pas que lui. Je pense qu'il y a un niveau qui est de plus en plus dense en slalom. Il a été très vite aujourd'hui, ce sera peut-être un autre la prochaine fois.»

Il y a deux autres Français dans le top-10, Paco Rassat et Steven Amiez, ça vous satisfait en tant que leader du collectif ?

«C'est cool mais ça ne m'étonne pas. Je pense que ça n'étonne ni moi, ni les coachs. C'est un groupe qui est de plus en plus fort et on le voit à l'entraînement.»

