Après un podium à Beaver Creek (Etats-Unis) mais un week-end de Val Gardena (Italie) «frustrant», Cyprien Sarrazin, no 2 mondial de la descente l'hiver dernier dernière Marco Odermatt, a dressé lundi un bilan «plutôt positif» de son premier mois de compétition en Coupe du monde de ski alpin.

Cyprien Sarrazin a jugé son début de saison comme «plutôt positif». KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«L'année dernière, à cette période-là, j'avais eu des moins bons résultats que ceux que j'ai actuellement, donc c'est plutôt positif», a déclaré le chef de file des descendeurs français lors d'un point-presse en visio-conférence. «Tout le monde s'attendait à ce que je remonte sur les podiums, ce n'est pas si facile. Je peux passer aussi à côté et ça je dois apprendre à le mettre aussi dans la balance. Après, c'est quand même pas non plus un mauvais début de saison», a-t-il insisté.

Avec six podiums et quatre victoires, dont deux en deux jours en descente à Kitzbühel (Autriche) sur la redoutable Streif, Sarrazin (30 ans) avait marqué les esprits la saison dernière, de loin la meilleure de sa carrière. Il a disputé cette saison cinq courses et affiche pour meilleur résultat sa 2e place dans le super-G de Beaver Creek début décembre. Mais il a dû se contenter d'une 9e place en descente dans le Colorado et d'une 17e, toujours en descente, sa discipline désormais forte, à Val Gardena.

«Val Gardena, c'est un peu plus frustrant, mais je ne vais pas tirer de conclusion maintenant. Le meilleur est à venir et cela va monter crescendo», a estimé le skieur du Dévoluy (Hautes-Alpes), qui pointe à la 4e place de la Coupe du monde de super-G. D'autant que se profile les 28 et 29 décembre l'étape de Bormio (Italie), où il s'était imposé l'hiver dernier en descente et qui avait servi de déclic.

«C'est sûr qu'à Bormio, je vais avoir des bons souvenirs qui vont revenir, c'est un endroit qui va rester dans ma mémoire longtemps. Il y aura de l'excitation, l'envie d'y aller, on y va pour créer une nouvelle histoire cette année», a espéré Sarrazin qui, pour s'épargner la fatigue de 18 heures de voiture, a renoncé à rentrer dans sa famille pour Noël.

Cyprien Sarrazin : «Le public suisse a été incroyable avec moi» Après avoir explosé aux yeux du monde du ski alpin la saison dernière, remportant notamment les deux descentes de Kitzbühel, Cyprien Sarrazin s'apprête à entamer à Sölden l'hiver de la confirmation. 23.10.2024