  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Loïc Meillard satisfait «Je suis en forme en ce moment, je vais dans la bonne direction même si…»

ATS

25.1.2026 - 17:23

En tête à mi-parcours, Loïc Meillard a terminé deuxième du slalom de Kitzbühel dimanche. Contrairement à Marco Odermatt la veille en descente, le skieur d'Hérémence s'est dit satisfait de son résultat.

Switzerland's Loic Meillard celebrates after fishing second in a alpine ski, men's World Cup slalom in Kitzbuehel, Austria, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)
Switzerland's Loic Meillard celebrates after fishing second in a alpine ski, men's World Cup slalom in Kitzbuehel, Austria, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)
AP

Keystone-SDA

25.01.2026, 17:23

- Loïc Meillard, vous avez dominé la première manche, mais vous n'avez pas réussi à conserver votre avance lors de la deuxième. Comment expliquez-vous cela?

«La deuxième manche était très différente en matière de style. La piste avait également changé, car j'étais le dernier à prendre le départ. Je devais suivre la trace, je ne pouvais pas choisir ma propre ligne. Je m'y suis adapté. À certains endroits, cela a bien fonctionné, à d'autres moins.»

- Avez-vous remporté la deuxième place ou plutôt raté la victoire?

«Bien sûr, on veut toujours finir premier. J'ai attaqué à fond et j'ai essayé de suivre la bonne ligne. Felli (Manuel Feller, ndlr) était tout simplement plus rapide dans la partie centrale et a mérité de gagner. Je sais qu'il me reste encore du travail à faire.»

Slalom de Kitzbühel. Dans le sillage de Manuel Feller, Loïc Meillard touche la victoire du doigt !

Slalom de KitzbühelDans le sillage de Manuel Feller, Loïc Meillard touche la victoire du doigt !

- C'est votre premier podium à Kitzbühel. Qu'est-ce qui a été différent ce dimanche par rapport aux années précédentes?

«Bonne question. Je suis en forme en ce moment, je vais dans la bonne direction, même si je ne suis pas encore à 100 %. J'ai aimé la neige aujourd'hui, elle était parfois glacée, puis à nouveau adhérente. J'ai trouvé la clé pour attaquer à fond sans trop réfléchir.»

- Deux courses nocturnes vont maintenant avoir lieu à Schladming (27-28 janvier). Vous gardez de bons souvenirs de cette piste, où vous avez remporté le géant il y a trois ans.

«Bien sûr, j'ai de très bons souvenirs du géant. En slalom, j'ai manqué le podium de peu à plusieurs reprises. Je sais comment skier sur cette piste. Les épreuves nocturnes offrent toujours une bonne ambiance et une atmosphère particulière.»

- Préférez-vous skier sous les projecteurs plutôt qu'à la lumière du jour?

«C'est bien d'avoir un mélange des deux. Sous les projecteurs, l'atmosphère est un peu différente, les fans sont aussi différents le soir. L'obscurité rend les choses un peu plus intimes, on a l'impression que les gens sont plus proches.»

Pascal Vogel, Kitzbühel

Sur le même thème

Loïc Meillard : «Énervé de ne pas avoir réussi à montrer le ski que je sais faire»

Loïc Meillard : «Énervé de ne pas avoir réussi à montrer le ski que je sais faire»

Très frustré par sa 4ème place au slalom de Wengen, lui qui avait terminé la première manche à la deuxième place, Loïc Meillard dit n'avoir «pas trouvé le rythme, pas trouvé le rail».

18.01.2026

Les plus lus

L’Iran n’aura pas «la moindre clémence» pour les «instigateurs des émeutes»
La Suisse réagit avec retenue aux pressions de l'Italie
Un Servette à deux visages renverse Saint-Gall, le «Shaq» terrasse le FCZ
Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans