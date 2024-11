Lena Häcki-Gross s'est établie dans l'élite du biathlon l'hiver dernier, en fêtant ses deux premiers succès en Coupe du monde. Au zénith de sa carrière, elle nourrit de grandes ambitions pour la nouvelle saison, avec notamment les Mondiaux à Lenzerheide.

Devant la presse dans la station grisonne, Lena Häcki-Gross (29 ans) a paru très confiante et pleine d'énergie. Elle se réjouit de retrouver la compétition ce week-end à Kontiolahti, après de longs mois de préparation. «Je me suis super bien entraînée, tout va bien et je suis très contente», a expliqué l'Obwaldienne.

Les succès obtenus la saison dernière à Anterselva et Holmenkollen, un total de cinq podiums et une sixième place finale en Coupe du monde ont donné encore plus de pêche à la Suissesse. «Nous n'avons fait que de légers changements dans l'entraînement estival. La saison dernière avait bien fonctionné», a-t-elle dit.

Au top pour les Mondiaux

En l'occurrence, la régulation de la courbe de forme en fond a été examinée. «On a voulu essayer de la reculer un peu, pour arriver au top en février. Le but est de monter la forme au fil des courses.» Il s'agira donc d'être au top pour les Mondiaux, qui auront lieu dans une même fenêtre temporelle que les Jeux olympiques 2026 en Italie.

Lena Häcki-Gross est évidemment l'espoir suisse numéro 1 pour les championnats du monde à domicile. Depuis la création des Mondiaux en 1958, jamais un ou une Helvète n'a pu décrocher de médaille. La native d'Engelberg est consciente des attentes qui reposent sur elle, mais elle veille à ne pas se mettre trop de pression. «Je veux rester réaliste et ne pas trop spéculer. Pour moi, l'objectif est de très bien tirer, ne pas tomber malade et d'être constante durant tout l'hiver.»

Un avant-goût

Disputer des Mondiaux en Suisse, ce sera quand même un évènement particulier. «Depuis l'attribution, la joie est présente», dit-elle. Lena Häcki-Gross a pu avoir un avant-goût de ce qui l'attendra en décembre dernier, quand la Coupe du monde a fait halte à Lenzerheide. «Dans le stade, le public réagit à ton rythme de tir. Il faut veiller à ce que la concentration reste élevée.»

Le stade d'arrivée et de tir, avec des tribunes provisoires, pourra accueillir 7500 personnes, plus 700 places VIP. Au total, si la météo est bonne, jusqu'à 15'000 spectateurs sont attendus chaque jour le long des pistes.

Mais le grand rendez-vous dans la station grisonne n'est que dans trois mois. D'ici là, place à la Coupe du monde. Les compétitions reprendront cette fin de semaine en Finlande. «Je verrai après ces premières courses où j'en suis», explique l'Obwaldienne.

Elle s'attend à voir les meilleures Norvégiennes, Suédoises ou Françaises se trouver en meilleure forme, car elles doivent obtenir leur sélection pour les Mondiaux. Ce qui n'est pas le cas pour Lena Häcki-Gross, car la concurrence est bien moins sévère en Suisse.

