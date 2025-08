Après une saison décevante, Michelle Gisin veut renouer avec le succès l'hiver prochain. Dans une récente interview, elle évoque les moments difficiles et les critiques acerbes dont elle a dû faire face.

Michelle Gisin a connu des moments difficiles lors du dernier hiver en Coupe du monde. Image : Keystone

Luca Betschart Luca Betschart

Michelle Gisin a vécu des moments difficiles la saison dernière et est tombée entre-temps dans une crise personnelle. En décembre, la skieuse polyvalente fait l'impasse sur des courses pour prendre un peu de repos. Pourtant, fin janvier, après les épreuves de Garmisch, une retraite ne semble même pas exclue.

«Je sentais que c'était une situation très, très difficile pour moi. Tout le château de cartes s'est effondré. J'ai eu du mal à retrouver la motivation et l'enthousiasme que j’avais pendant des années, car ma flamme était beaucoup moins ardente que d'habitude», explique la soeur de Dominique dans une interview accordée à «CH Media».

«C’était impossible»

Très tôt l’hiver dernier, la skieuse d’Engelberg doit faire face à une multitude de problèmes. «Après Sölden, j'ai effectué de nouveaux entraînements de vitesse et tout s'est parfaitement déroulé. Puis, trois semaines plus tard, après les courses techniques de Levi, Gurgl et Killington, je suis arrivée à Cooper Mountain et je ne pouvais plus skier. Je n'arrivais pas à faire un virage correct. C'était impossible. J'en avais honte et j'étais complètement dans la panade», raconte l’athlète de 31 ans.

Lorsque les résultats se font attendre par la suite, Gisin doit essuyer de nombreuses critiques. «J'ai été surprise de voir le nombre de personnes qui sont offensées lorsque je ne skie pas bien. Je ne savais pas qu'un mauvais résultat de ma part pouvait être si grave pour Monsieur X ou Y. Je comprends certes la déception, mais pourquoi faut-il écrire des commentaires haineux à ce sujet ?», s'interroge la double championne olympique du combiné alpin.

Une chose après l'autre

«Se sortir de là n'a pas été facile et a pris du temps. J'avais besoin de distance et j'ai dû me forcer à rester quatre mois sans skier», explique Gisin, qui tente de mettre en perspective ce qu'elle a vécu pendant cette longue pause. «Dans de telles situations, il faut aussi se rendre compte que je vais fondamentalement très bien. Je suis en bonne santé, mon environnement est également très sain», précise-t-elle.

Il est désormais clair que Michelle Gisin veut encore croire en ses chances lors de la saison olympique à venir. «Il s'agit de prendre jour après jour, de stabiliser une chose après l'autre et non pas cinq choses à la fois. Et aussi de me donner le temps nécessaire pour cela», indique-t-elle, avant de conclure : «Nous devons maintenant reconstruire beaucoup de choses, les assembler et élaborer des automatismes. Et voir si je peux à nouveau faire partie de l'élite mondiale.»

Archive sur le ski alpin