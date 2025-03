Championne olympique et du monde, Mathilde Gremaud est toujours la référence en slopestyle. Mais Engadine, où se déroulent les championnats du monde, la Fribourgeoise est surtout heureuse d'avoir déjà atteint la finale.

Mathilde Gremaud disputera samedi la finale du slopestyle des Mondiaux en Engadine (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sur le papier, Mathilde Gremaud est l'atout numéro 1 de la Suisse dans ces Mondiaux de snowboard et de ski freestyle à domicile. Depuis ses deux médailles olympiques à Pékin en 2022 (or en slopestyle, bronze en Big Air), la skieuse de 25 ans a participé à 17 épreuves de Coupe du monde. Elle est montée treize fois sur le podium, et a levé les bras à huit reprises.

Mercredi, elle a fait sa première apparition au Corvatsch Park de Silvaplana. Avec le troisième score des qualifications, elle s'est qualifiée plutôt sereinement pour la finale de samedi, qui réunira les douze meilleures. Mais après ses deux runs, les paroles de Mathilde Gremaud étaient teintées de doutes inhabituels. «J'étais méga nerveuse avant le premier run, comme je ne l'avais pas été depuis dix ans», a-t-elle déclaré.

Et pour ne rien arranger, elle a chuté lors de ce premier passage et s'est retrouvée sous pression. Mais la Fribourgeoise a assuré l'essentiel en réalisant des figures un peu moins difficiles. «J'ai déjà atteint un grand objectif en étant ici et en me qualifiant pour la finale devant mon public», a-t-elle ajouté, soulagée.

Des semaines à ne rien faire

Derrière cette confiance égratignée se cache une blessure qui l'a contrainte au repos pendant plusieurs semaines avant le début des Mondiaux. Après sa troisième place à Laax mi-janvier, elle a d'abord renoncé à la tournée américaine avant de se blesser lors d'une sortie en freeride.

Le fait que Gremaud se soit blessée pendant son temps libre n'est pas dénué d'une certaine ironie. Elle aime participer à des compétitions, mais y renoncer lui est plus difficile que pour d'autres stars du circuit, comme Eileen Gu. Elle néglige donc souvent des activités qu'elle apprécie comme le freeride.

Ce n'est que depuis que son corps lui a envoyé des signaux clairs, voici trois ans, que Gremaud s'accorde des pauses entre les compétitions. A la dure, son corps et son esprit l'ont amenée à faire attention à son équilibre intérieur. «Maintenant, j'ai trouvé la bonne approche», assure-t-elle.

À la recherche de sensations

Mathilde Gremaud préfère ne pas révéler la nature de sa dernière blessure. Tout juste sait-on qu'elle a repris l'entraînement il y a quelques jours seulement. Elle a donc naturellement dû tempérer ses ambitions pour ces Mondiaux grisons. «Je serai au départ. La question est de savoir à quel niveau», avait-elle déclaré lundi avant les qualifications. Elle doit retrouver ses sensations et la confiance qui lui fait encore un peu défaut.

Comme elle l'a montré mercredi lors de la deuxième manche des qualifications, Gremaud a gagné sa course contre-la-montre pour ne pas rater cette occasion de concourir devant le public suisse. Certes, il lui manque encore un soupçon d'assurance, mais au vu de son répertoire de tricks, il ne fait aucun doute qu'elle fera partie des favorites lors de la finale samedi.

D'autant plus qu'il y a de nombreuses absentes de marque aux Grisons, et que Sarah Höfflin, la deuxième prétendante suisse à une médaille, a échoué lors des qualifs. En effet, la grande star du ski freestyle Eileen Gu, la Française Tess Ledeux et l'Estonienne Kelly Sildaru sont toutes absentes pour cause de blessure.