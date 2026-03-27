«J'étais sous médicaments et je n'ai pas réalisé la gravité de la situation»

Trois mois après sa terrible chute, Michelle Gisin pris la parole sur l’antenne de la télévision alémanique SRF. La skieuse de 32 ans est revenue sur la période difficile qui a suivi sa blessure. Elle n'exclut pas un retour en Coupe du monde.

Michelle Gisin victime d’une lourde chute à St-Moritz Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Héliportée, l’Obwaldienne souffre de blessures au poignet droit, au genou gauche ainsi qu’à la colonne cervicale. 11.12.2025

Björn Lindroos Björn Lindroos

Michelle Gisin dévalait la piste à 110 km/h lors de l'entraînement à St-Moritz quand elle a chuté. Une cabriole très violente : la Suissesse a percuté les filets de sécurité et a été transportée à l'hôpital. Elle s’est blessée notamment aux vertèbres cervicales, échappant de quelques centimètres à la paraplégie.

Trois mois après ce violent crash, Gisin a pris la parole. «Les médecins m'avaient expliqué qu'il s'en était fallu de peu. J'aurais pu être tétraplégique. J'ai beaucoup lutté avec cette idée», raconte-t-elle dans l'émission "Gredig direkt" de la SRF. La radiographie était «effrayante», se souvient la fiancée du skieur italien Luca De Aliprandini. «Pour moi, il est toujours difficile de comprendre comment j'ai pu me blesser aussi gravement», poursuit-elle.

Coeur brisé

Sur la piste de Corviglia, en plus des cervicales, elle s'est également blessée à la main : «Je me suis disloqué trois métacarpes, c'est très rare et complexe». L’Obwaldienne en ressent encore les conséquences aujourd'hui. A cela s'ajoutent deux tendons arrachés à l'épaule. «Un moindre mal», souffle-t-elle.

L'un des moments les plus émotionnels de la saison de ski de Michelle Gisin s'est produit peu après son accident quand son fiancé a évoqué sa chute dans une interview où il est apparu en larmes. «J'ai eu le cœur brisé», dit la soeur de Dominique, qui regrette aujourd'hui d'avoir conseillé à de Aliprandini de prendre le départ. «J'étais sous médicaments et je n'ai pas réalisé la gravité de la situation».

Un retour ?

Cet été, Gisin se mariera avec son partenaire de longue date. Est-ce qu'elle prendra alors son nom ? Elle répond en riant : «Non, c'est beaucoup trop long et ça n'a pas de place sur l'écran».

La Suissesse prévoit-elle donc de revenir en Coupe du monde ? Pas certain... Actuellement, il est inimaginable pour elle de participer à une course, mais elle a besoin d'être stimulée pendant sa rééducation. Si elle revient sur les skis, elle veut d’abord se concentrer sur le géant : «Je saurai alors si j'en ai encore envie et je dois découvrir si je peux encore le faire».