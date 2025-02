«J’étais un peu ébranlé ce matin» - Le rêve prémonitoire de Marc Rochat

Parmi les six médailles suisses du jour lors du triplé historique en combiné par équipe aux Mondiaux de Saalbach, celle en bronze de Marc Rochat a une saveur particulière. Et le Vaudois en avait rêvé.

Marc Rochat peut hurler sa joie : il tient sa médaille. ats

«C'est difficile de décrire les émotions, raconte avec les larmes dans la voix celui que l'on surnomme «Rocket». Je me suis tellement battu, je suis arrivé tellement proche du podium l'an dernier et puis il y a ce début de saison catastrophique où je me vois à nouveau m'éloigner. S'ensuit une qualification tirée par les cheveux aux Mondiaux. Je suis arrivé avec la tête et le coeur pleins de rêves. Là, les étoiles s'alignent. On skie sur une piste salée. Et «Rogi» me place idéalement avec ce 8e rang à l'issue de la descente.»

Celui qui a connu de nombreuses galères, celui qui fut longtemps le seul à croire en lui, a passé une nuit spéciale. «Mais c'est quand même dingue, raconte-t-il. La nuit dernière, je me réveille au milieu de la nuit. J'ai rêvé que j'avais gagné la médaille de bronze. Je me réveille et je me dis «M... il faut tout refaire», j'étais si heureux. Je me lève un peu caqueux en me disant qu'il faut faire le job. Et puis je me suis dit, pourquoi pas un rêve prémonitoire? Et ce fut le cas. C'est génial.»

Le Vaudois poursuit son analyse «nocturne»: «Cela ne m'est jamais arrivé d'avoir un rêve aussi positif la veille d'une course. En général, ce sont plutôt des cauchemars où je n'arrive pas à rejoindre la ligne. Alors là, un rêve positif, j'étais un peu ébranlé ce matin. Il faut croire que ça a joué en ma faveur.»

Ce qui rend le bonheur du slalomeur de 32 ans encore plus étincelant, c'est de pouvoir partager ça avec cinq coéquipiers dans un sport individuel. «Ce triomphe en équipe, c'est extraordinaire. De partager ça ensemble, c'est exceptionnel. Je me demande souvent quelle sera la marque que je vais laisser dans l'histoire du ski. Aujourd'hui, on a marqué l'histoire et je sais que je ne serai jamais oublié dans le monde du ski pour cette performance et c'est une grande fierté.»