Ski alpin Joana Hählen tire la prise : «J'ai tout tenté une dernière fois»

ATS

3.3.2026 - 16:22

Joana Hählen annonce à son tour sa retraite sportive pour la fin de la saison, selon un communiqué de Swiss-Ski. La Bernoise de 34 ans a disputé 166 courses de Coupe du monde depuis ses débuts sur le Cirque blanc en novembre 2013, décrochant cinq podiums (trois 2es et deux 3es places).

Keystone-SDA

03.03.2026, 16:22

03.03.2026, 16:39

«Ma retraite n'a pas été une décision spontanée, mais l'aboutissement d'un long processus», explique Joana Hählen, citée dans le communiqué de Swiss-Ski. «Après ma blessure il y a deux ans, j'ai tout donné, mentalement et physiquement, pour repousser une nouvelle fois mes limites», poursuit-elle.

«Mais mon esprit et mon corps n'étaient pas toujours prêts à prendre ce risque. A l'arrivée à Soldeu (red: dimanche à l'issue du super-G), j'ai su qu'il était temps d'arrêter. J'ai tout tenté une dernière fois et j'en suis fière», déclare encore celle qui a subi quatre déchirures des ligaments croisés au cours de sa carrière.

Soldeu. Incandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !

SoldeuIncandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !

Joana Hählen tire la prise : «J'ai tout tenté une dernière fois»