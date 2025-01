Jour de gloire pour la Suisse ! Odermatt gagne devant Meillard

Superbe doublé suisse à Adelboden ! Marco Odermatt a remporté dimanche le géant dans la station bernoise pour la quatrième fois de suite. Le Nidwaldien s'est imposé devant Loïc Meillard et l'Italien Luca de Aliprandini. Thomas Tumler a terminé au pied du podium. Thomas Tumler a terminé au pied du podium, tandis que Luca Aerni est 7e.

Loïc Meillard a tout donné mais c'est insuffisant pour priver Marco Odermatt d'une quatrième victoire de rang dans le chaudron d'Adelboden !



Le leader de la Coupe du monde s'impose avec 2 dixièmes d'avance sur son compatriote #ChaletClub pic.twitter.com/qqQZT1fh0I — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 12, 2025

ATS Nicolas Larchevêque

Le duel helvético-norvégien entre Odermatt, Meillard, Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath, quatuor de tête de la première manche et du classement général de la Coupe du monde, a complètement tourné en faveur des Suisses sur le Chuenisbärgli. Les deux Scandinaves ont connu l'élimination, et laissé les deux leaders de l'équipe de Suisse se battre pour la gagne.

Loïc Meillard, moins à l'aise en géant qu'en slalom cet hiver, avait l'opportunité de décrocher sa première victoire de la saison en fermant le portillon de départ après son excellente manche initiale. Il avait aussi l'occasion d'effacer son élimination de la veille en slalom et sa mésaventure d'il y a un an à Adelboden, où l'une de ses fixations avait lâché. Parti avec 37 centièmes d'avance sur Odermatt, le skieur d'Hérémence a toutefois commis une petite erreur et a franchi la ligne avec 20 centièmes de retard sur «Odi».

«Une super revanche»

«J'ai un petit pincement au coeur, car ces deux dixièmes étaient trouvables. Mais en voyant d'où je viens en géant cette saison et ma sortie de samedi, c'est plus que positif», a réagi Meillard au micro de la RTS, satisfait d'avoir pu enfin lâcher les chevaux après ses soucis dorsaux.

«J'avais de la peine à oser y aller à fond avec mon dos ces derniers temps, et j'ai enfin réussi à le faire. C'est aussi une super revanche sur l'année passée, même si elle aurait été encore plus belle avec deux dixièmes de moins», a ajouté celui qui est monté pour la troisième fois sur le podium à Adelboden après ses 3es places en 2021 et 2023, à chaque fois en géant.

Marco Odermatt a lui signé une troisième victoire consécutive dans la discipline après ses succès à Val d'Isère et à Alta Badia en décembre. Malgré ses éliminations à Sölden et Beaver Creek, il prend le large en tête du classement de la discipline. Au moment de voir son coéquipier franchir la ligne, il semblait toutefois presque plus déçu qu'heureux de fêter la victoire.

«C'était un grand combat contre Loïc aujourd'hui. C'est toujours plus difficile de se battre contre un compatriote, car tu te sens un peu mal s'il finit derrière toi. Mais être les deux sur le podium comme il y a deux ans, on ne peut pas rêver mieux», a déclaré Odermatt au micro de la FIS, avant de pousser la chansonnette avec les 25'000 spectateurs présents dans l'aire d'arrivée.

Comme Stenmark

Avec ce quatrième succès de rang à Adelboden - le 42e de sa carrière au total -, Odermatt égale Ingemark Stenmark, quatre fois vainqueur dans l'Oberland bernois entre 1979 et 1982. Mais il reste encore loin des neuf succès de Marcel Hirscher obtenus à Adelboden (4 géants, 5 slaloms).

Thomas Tumler (4e, +1''14) et Luca Aerni (7e, +1''86) ont complété la grande performance des Suisses devant leur public. Le Grison, vainqueur à Beaver Creek, a confirmé qu'il était à 35 ans dans la forme de sa vie. Quant au Valaisan, il a encore réussi une belle remontée après avoir terminé le premier tracé au 16e rang.