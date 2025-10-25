Julia Scheib écrase la 1ère manche, Lara Gut-Behrami devra accélérer

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sölden Scheib écrase la 1ère manche, Gut-Behrami devra accélérer

Clara Francey

25.10.2025

Lara Gut-Behrami a signé le 5e temps de la 1re manche du géant d'ouverture de la saison samedi à Sölden. La Tessinoise a concédé 1''54 à la leader provisoire, l'Autrichienne Julia Scheib.

Lara Gut-Behrami occupe le 5e rang provisoire à Sölden après la première manche.
Lara Gut-Behrami occupe le 5e rang provisoire à Sölden après la première manche.
KEYSTONE

Keystone-ATS

25.10.2025, 10:52

25.10.2025, 11:00

Partie avec le dossard 6, Lara Gut-Behrami s'est montrée à l'aise sur la première moitié du tracé. La Tessinoise affiche d'ailleurs le meilleur chrono après 30'' de course, avec 0''12 de mieux que Julia Scheib. Mais celle-ci a réalisé une démonstration sur le bas.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Julia Scheib, qui pourrait mettre fin à une série de... 79 géants féminins sans victoire autrichienne, devance ainsi Paula Moltzan (2e) de 1''28. Lara Gut-Behrami n'accuse que 0''26 de retard sur l'Américaine, et 0''22 sur la Croate Zrinka Ljutic (3e). Sixième, Mikaela Shiffrin suit à 0''15 de «LGB».

Les autres Suissesses ont terminé plus loin. La Valaisanne Camille Rast a lâché 2''23 et occupe le 13e rang après le passage de 30 concurrentes, Wendy Holdener étant quant à elle 16e à 2''74.

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les trois skieuses helvétiques font le point avant le début de la saison. Chacune entame cet hiver olympique avec beaucoup d'interrogations, mais aussi avec quelques certitudes.

14.10.2025

Les plus lus

La Banque de France tire la sonnette d’alarme : le pays risque un «étouffement progressif»
Menace russe : comment l’Estonie transforme la peur en opportunité économique
Suivez le géant dames en direct
L’administration Trump impose deux entrées à une bibliothèque à cheval sur la frontière
Julia Scheib écrase la 1ère manche, Lara Gut-Behrami devra accélérer
La meurtrière de Lola condamnée à la perpétuité incompressible