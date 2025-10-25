Julia Scheib écrase la 1ère manche, Lara Gut-Behrami devra accélérer

Lara Gut-Behrami a signé le 5e temps de la 1re manche du géant d'ouverture de la saison samedi à Sölden. La Tessinoise a concédé 1''54 à la leader provisoire, l'Autrichienne Julia Scheib.

Lara Gut-Behrami occupe le 5e rang provisoire à Sölden après la première manche. KEYSTONE

Keystone-ATS Clara Francey

Partie avec le dossard 6, Lara Gut-Behrami s'est montrée à l'aise sur la première moitié du tracé. La Tessinoise affiche d'ailleurs le meilleur chrono après 30'' de course, avec 0''12 de mieux que Julia Scheib. Mais celle-ci a réalisé une démonstration sur le bas.

Julia Scheib, qui pourrait mettre fin à une série de... 79 géants féminins sans victoire autrichienne, devance ainsi Paula Moltzan (2e) de 1''28. Lara Gut-Behrami n'accuse que 0''26 de retard sur l'Américaine, et 0''22 sur la Croate Zrinka Ljutic (3e). Sixième, Mikaela Shiffrin suit à 0''15 de «LGB».

Les autres Suissesses ont terminé plus loin. La Valaisanne Camille Rast a lâché 2''23 et occupe le 13e rang après le passage de 30 concurrentes, Wendy Holdener étant quant à elle 16e à 2''74.