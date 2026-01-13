La Suissesse Julie Zogg a terminé à la 4e place en slalom parallèle en Coupe du monde de snowboard à Bad Gastein mardi. La victoire est revenue à l'Italienne Lucia Dalmasso devant la Néerlandaise Michelle Dekker.

Keystone-SDA ATS

Julie Zogg avait réalisé le deuxième meilleur temps lors de la qualification, seulement battue de trois centièmes par Michelle Dekker. La Saint-Galloise, double médaillée d'or de la discipline aux Mondiaux de 2019 et 2023, a été devancée de 51 centièmes en demi-finale par la vainqueure du jour, puis dominée par la Polonaise Aleksandra Krol-Walas de 81 centièmes lors de la petite finale. En Autriche, Lucia Dalmasso s'est ainsi offert son deuxième succès de la saison après sa victoire lors du géant parallèle de Mylin début décembre.

Chez les messieurs, c'est l'Italien Maurizio Bormolini qui s'est imposé en slalom parallèle, lui qui avait également déjà goûté au succès à Mylin cette saison. Meilleur Suisse, Dario Caveziel s'est arrêté en quart de finale et s'est classé au 8e rang final.