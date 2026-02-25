Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»

Rédaction blue Sport (nl)

25.2.2026

Justin Murisier a fait part de son mécontentement envers les règles de sélection en ski alpin aux Jeux olympiques. «Il est inadmissible que des athlètes capables de jouer une médaille restent à la maison», a pesté le skieur valaisan auprès du «Blick».

A l’image de nombreuses personnes, Justin Murisier n’apprécie guère le règlement olympique en ski alpin.
A l’image de nombreuses personnes, Justin Murisier n’apprécie guère le règlement olympique en ski alpin.
IMAGO/ABACAPRESS

Rédaction blue Sport (nl)

25.02.2026, 12:03

Il était l’un des grands absents des Jeux olympiques de Milan-Cortina en ski alpin. Justin Murisier n’avait pas été retenu par Swiss-Ski fin janvier pour représenter le pays sur la piste du Stelvio, à Bormio, où ses compatriotes ont brillé en ramenant pas moins de huit médailles helvétiques.

JO 2026 - Ski alpin. 8 médailles, 4 en or : un bilan historique pour l'équipe de Suisse masculine !

JO 2026 - Ski alpin8 médailles, 4 en or : un bilan historique pour l'équipe de Suisse masculine !

Le skieur de 34 ans n’a pas été capable de remplir les critères de sélection, à savoir un top 7 ou deux top 15, la faute notamment à un genou toujours capricieux. «Après la descente de Val Gardena (ndlr : en décembre dernier), j’ai souffert d’une inflammation particulièrement forte. Les sauts y sont énormes», a expliqué au «Blick» celui qui compte trois 16es places comme meilleur résultat cet hiver. Privé de JO, il a alors profité de «suivre une autohémothérapie à Genève» et se porte «mieux» depuis.

Murisier a ainsi dû assister aux exploits de Franjo von Allmen et Cie depuis son canapé. «Au départ, je m’étais dit que je ne regarderais pas les Jeux. Finalement, j’ai suivi toutes les courses de ski à la télévision», a-t-il avoué. Avant de dresser un constat qui l’agace au plus haut point : «Voir 34 coureurs au départ d’une descente, dont à peine 25 savent vraiment skier, ça me rend triste. Il est inadmissible que des athlètes capables de jouer une médaille restent à la maison pendant que ceux venant de pays exotiques disputent la course la plus importante des quatre dernières années.»

«Ce n’est pas une bonne publicité pour notre sport»

Pour mémoire, le règlement du CIO interdit à une nation d’aligner plus de quatre athlètes dans une même course olympique. La Suisse, qui ne pouvait également emmener que 11 skieurs et 11 skieuses au total, a ainsi dû faire des choix et laisser à la maison des personnes comme Justin Murisier, Alessio Miggiano ou encore Lars Rösti, qui s’élancent pourtant parmi les 30 meilleurs descendeurs en Coupe du monde. Une situation qui fait bondir le Bagnard.

Justin Murisier. «C’est une déception personnelle mais je ne vais pas venir pleurer dans les médias»

Justin Murisier«C’est une déception personnelle mais je ne vais pas venir pleurer dans les médias»

«En Coupe du monde, les 30 premiers se tiennent parfois en deux secondes et demie. Aux Jeux, après la première manche du slalom, le 30e accusait plus de huit secondes de retard. Ce n’est pas une bonne publicité pour notre sport», a-t-il estimé.

«Je n’ai rien contre les pays émergents. Mais avant eux, les 30 meilleurs mondiaux devraient être au départ. Or, avec le règlement olympique actuel, certains athlètes du top 30 sont exclus. Ce n’est pas l’esprit du sport», a regretté Justin Murisier, qui va désormais retrouver le Cirque blanc ce week-end à l’occasion d’une descente (samedi) et d’un super-G (dimanche) à Garmisch-Partenkirchen.

Ski alpin. Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses

Ski alpinLe point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses

Vidéos sur Justin Murisier

Le skieur parfait de Justin Murisier

Le skieur parfait de Justin Murisier

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le Valaisan Justin Murisier «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Justin Murisier : «Ça serait arrogant de dire que je n’ai pas envie d'aller aux Jeux, mais...»

Justin Murisier : «Ça serait arrogant de dire que je n’ai pas envie d'aller aux Jeux, mais...»

Alors qu’à moins d’un mois des Jeux olympiques de Milan Cortina il n’a encore rempli aucun critère de sélection, Justin Murisier s’est exprimé sur sa situation à la veille des courses du Lauberhorn.

15.01.2026

Les plus lus

Explosion spectaculaire près de Zurich: le bruit entendu à 15 km
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
«J'ai dix à trente minutes par jour où je me sens bien. Le reste du temps, c'est terrible»
Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses