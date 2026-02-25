Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»

Justin Murisier a fait part de son mécontentement envers les règles de sélection en ski alpin aux Jeux olympiques. «Il est inadmissible que des athlètes capables de jouer une médaille restent à la maison», a pesté le skieur valaisan auprès du «Blick».

A l’image de nombreuses personnes, Justin Murisier n’apprécie guère le règlement olympique en ski alpin. IMAGO/ABACAPRESS

Rédaction blue Sport (nl) Nicolas Larchevêque

Il était l’un des grands absents des Jeux olympiques de Milan-Cortina en ski alpin. Justin Murisier n’avait pas été retenu par Swiss-Ski fin janvier pour représenter le pays sur la piste du Stelvio, à Bormio, où ses compatriotes ont brillé en ramenant pas moins de huit médailles helvétiques.

Le skieur de 34 ans n’a pas été capable de remplir les critères de sélection, à savoir un top 7 ou deux top 15, la faute notamment à un genou toujours capricieux. «Après la descente de Val Gardena (ndlr : en décembre dernier), j’ai souffert d’une inflammation particulièrement forte. Les sauts y sont énormes», a expliqué au «Blick» celui qui compte trois 16es places comme meilleur résultat cet hiver. Privé de JO, il a alors profité de «suivre une autohémothérapie à Genève» et se porte «mieux» depuis.

Murisier a ainsi dû assister aux exploits de Franjo von Allmen et Cie depuis son canapé. «Au départ, je m’étais dit que je ne regarderais pas les Jeux. Finalement, j’ai suivi toutes les courses de ski à la télévision», a-t-il avoué. Avant de dresser un constat qui l’agace au plus haut point : «Voir 34 coureurs au départ d’une descente, dont à peine 25 savent vraiment skier, ça me rend triste. Il est inadmissible que des athlètes capables de jouer une médaille restent à la maison pendant que ceux venant de pays exotiques disputent la course la plus importante des quatre dernières années.»

«Ce n’est pas une bonne publicité pour notre sport»

Pour mémoire, le règlement du CIO interdit à une nation d’aligner plus de quatre athlètes dans une même course olympique. La Suisse, qui ne pouvait également emmener que 11 skieurs et 11 skieuses au total, a ainsi dû faire des choix et laisser à la maison des personnes comme Justin Murisier, Alessio Miggiano ou encore Lars Rösti, qui s’élancent pourtant parmi les 30 meilleurs descendeurs en Coupe du monde. Une situation qui fait bondir le Bagnard.

«En Coupe du monde, les 30 premiers se tiennent parfois en deux secondes et demie. Aux Jeux, après la première manche du slalom, le 30e accusait plus de huit secondes de retard. Ce n’est pas une bonne publicité pour notre sport», a-t-il estimé.

«Je n’ai rien contre les pays émergents. Mais avant eux, les 30 meilleurs mondiaux devraient être au départ. Or, avec le règlement olympique actuel, certains athlètes du top 30 sont exclus. Ce n’est pas l’esprit du sport», a regretté Justin Murisier, qui va désormais retrouver le Cirque blanc ce week-end à l’occasion d’une descente (samedi) et d’un super-G (dimanche) à Garmisch-Partenkirchen.

