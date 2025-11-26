  1. Clients Privés
Copper Mountain Kilde confirme son retour à la compétition

ATS

26.11.2025 - 20:12

Le skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde a confirmé mercredi qu'il reprendrait la compétition jeudi, à 33 ans, dans le Super-G de Copper Mountain. Ceci après près de deux ans d'absence en raison d'une lourde blessure.

Aleksander Aamodt Kilde reprendra la compétition jeudi.
IMAGO/NTB

Keystone-SDA

Vice-champion du monde en Super-G et en descente en 2023, il avait lourdement chuté lors de la descente de Wengen en janvier 2024. Opéré à un genou et une épaule, il avait pu reprendre l'entraînement quelques mois plus tard mais avait ensuite dû être réopéré en raison d'une grave infection à l'épaule qui s'est transformée en septicémie. Très affaibli, il avait dû renoncer totalement à l'hiver 2024-2025.

«Deux ans, ça paraît une éternité. Mais je refuse d'abandonner. Et cette période sombre est maintenant derrière moi», a déclaré le colosse norvégien aux 12 victoires en Coupe du monde dans une vidéo savamment montée sur son compte Instagram. «C'est pour ce jour que je me suis battu, c'est là que je dois être. Demain, je cours à nouveau», a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de presse lundi, le Scandinave avait déjà annoncé qu'il envisageait de prendre le départ du Super-G de Copper Mountain.

«Je me sens assez confiant». Kilde envisage un retour jeudi, 684 jours après sa terrible chute !

