Aleksander Kilde «Personne n'est parfait en tant qu'être humain, mais Mikaela...»

ATS

10.10.2025 - 11:25

Sa motivation semble aussi énorme que ses cuisses. Aleksander Kilde est de retour sur les pistes après une longue pause due à une blessure et prévoit de revenir en Coupe du monde début décembre.

Aleksander Aamodt Kilde veut faire son retour à Beaver Creek en décembre
Aleksander Aamodt Kilde veut faire son retour à Beaver Creek en décembre
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.10.2025, 11:25

10.10.2025, 11:35

Les courses de Beaver Creek, où deux descentes et un super-G sont programmés du 4 au 6 décembre, constituent la prochaine étape pour le Norvégien. «Je n'en ai pas encore fini, j'ai encore plusieurs années devant moi», a déclaré Kilde à l'agence de presse autrichienne apa lors d'un rendez-vous avec son fournisseur de matériel de ski. Il n'a jamais eu autant de plaisir sur ses skis qu'actuellement.

Ski alpin. Terrible nouvelle pour Aleksander Kilde !

Ski alpinTerrible nouvelle pour Aleksander Kilde !

Gravement blessé il y a 21 mois lors d'une chute dans le S d'arrivée de la descente du Lauberhorn à Wengen, il a dû être opéré à cinq reprises et la poursuite de sa carrière a même été mise entre parenthèses en raison d'une septicémie due à une infection dans l'épaule. Toujours à ses côtés pour le soutenir: Mikaela Shiffrin, qui est «l'ancre» et la «motivatrice» sur ce chemin difficile. Pour Kilde, une chose est sûre: «Personne n'est parfait en tant qu'être humain, mais elle s'approche de la perfection.»

Une école de vie

Depuis un an et demi, le couple de rêve du ski est fiancé. Mikaela Shiffrin n'a pas voulu exclure une participation aux Jeux olympiques de 2030 en France. Elle a chiffré la probabilité à «50/50». Kilde aussi, à 33 ans, se sent à l'âge idéal pour un descendeur. «Nous pouvons skier jusqu'à 42 ans».

«Le moment est venu». Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde se sont fiancés !

«Le moment est venu»Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde se sont fiancés !

Le vainqueur du général de la Coupe du monde 2019/2020 ne pense certes pas que cela se produira, «mais c'est possible». Si la santé joue le jeu et que le facteur plaisir est présent, il skiera aussi longtemps que possible, a déclaré l'homme aux 21 victoires en Coupe du monde. «Si le plaisir disparaît, le côté ludique disparaît aussi, et alors tout est fini.»

Cette philosophie lui permet aussi de retirer du positif des mauvais mois passés. En tant que sportif de haut niveau, il considère aussi cette période comme un «défi», qui peut en effet être «tout à fait intéressant pour la vie après le ski». «Je pourrai alors regarder en arrière et dire: j'ai réussi à faire ça. J'espère que je skierai à nouveau aussi bien qu'avant ma blessure, ce serait vraiment génial. Mais je ne peux pas attendre cela.»

Ne pas avoir peur de Wengen et de Kitzbühel

En août, Kilde est remonté sur les lattes lors du camp des Norvégiens au Chili. Physiquement, il se sent à 80 pour cent, car l'amplitude des mouvements de l'épaule est encore limitée. Mentalement, il se sent prêt pour un retour sur les pistes verglacées. Il a souvent pensé à ce que ce serait de skier à Wengen. Aujourd'hui, il dit: «Ce serait possible, Kitzbühel aussi.»

Il s'engagera alors à cent pour cent, mais sans doute avec une prise de risques moindre. Sera-t-il alors assez rapide pour faire jeu égal avec ceux qui skient à la limite, comme Marco Odermatt ou Franjo von Allmen ? «Ce sera certainement difficile, mais pas impossible». Mais Kilde doit encore s'armer de patience: «J'aimerais bien aller vite, j'aimerais bien gagner, mais tout cela se fera pas à pas.»

Sécurité dans le ski alpin. «C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Sécurité dans le ski alpin«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

