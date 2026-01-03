  1. Clients Privés
Kranjska Gora Camille Rast peut-elle signer son premier succès de la saison ?

ATS

3.1.2026 - 04:00

Seules les dames seront en lice ce week-end en Coupe du monde, à Kranjska Gora. Le programme est le même qu'une semaine plus tôt à Semmering: un géant le samedi et un slalom le dimanche.

Après trois 2es places consécutives, Camille Rast est mûre pour son premier succès de la saison
Après trois 2es places consécutives, Camille Rast est mûre pour son premier succès de la saison
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 04:00

03.01.2026, 08:53

Camille Rast est mûre pour son premier succès de la saison. La Valaisanne reste sur trois 2es places: deux en slalom, à Courchevel et à Semmering où seule Mikaela Shiffrin a fait à chaque fois mieux qu'elle, et une en géant à Semmering où elle a décroché son meilleur résultat dans la discipline.

Semmering. Camille Rast en feu : deuxième place magistrale en géant

SemmeringCamille Rast en feu : deuxième place magistrale en géant

A Courchevel, Camille Rast est même passée très près d'un troisième succès en Coupe du monde. La skieuse de Vétroz a terminé à 0''14 de Julia Scheib en géant puis à 0''09 de Shiffrin en slalom, commettant à chaque fois une petite faute en deuxième manche qui lui a peut-être coûté la victoire.

Semmering. Mikaela Shiffrin s'impose d'un souffle devant Camille Rast !

SemmeringMikaela Shiffrin s’impose d’un souffle devant Camille Rast !

A Kranjska Gora, où elle reste sur deux 4es places en slalom, Camille Rast jouera encore une fois sur les deux tableaux. Et la pression n'est pas sur ses épaules. En géant, ce sont bien Julia Scheib (trois succès en géant cette saison) et Alice Robinson (deux victoires en géant cet hiver) qui sont les femmes à battre.

Shiffrin favorite

Et en slalom, Mikaela Shiffrin sera évidemment la grande favorite dimanche. Mais, après avoir gagné les quatre premiers slaloms de la saison avec au moins 1''23 d'avance, l'Américaine a commis quelques erreurs à Semmering. Et elle n'a gagné qu'une seule fois en slalom à Kranjska Gora, en 2018.

Le fair-play bafoué ?. «C'est brutal et franchement difficile à regarder» - Shiffrin règle ses comptes !

Le fair-play bafoué ?«C’est brutal et franchement difficile à regarder» - Shiffrin règle ses comptes !

Wendy Holdener est quant à elle à l'aise sur la neige slovène, où elle a terminé trois fois au 2e rang en slalom dont une l'an dernier. Le moment est venu pour la Schwytzoise de décrocher enfin son premier podium de la saison. Mélanie Meillard est quant à elle en quête de son premier top 15 de l'hiver.

Tollé à Semmering. «Cela ne pouvait pas se passer ainsi» - Swiss-Ski a douté du succès de Shiffrin !

Tollé à Semmering«Cela ne pouvait pas se passer ainsi» - Swiss-Ski a douté du succès de Shiffrin !

Interview début d'année 2025

Camille Rast : «Ma blessure au genou a changé ma vie»

Camille Rast : «Ma blessure au genou a changé ma vie»

Camille Rast relève le défi du quiz de blue Sport !

16.01.2025

