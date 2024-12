Kristoffersen livre sa version après son altercation avec Yule

Samedi passé, Henrik Kristoffersen s'est emporté après un commentaire de Daniel Yule lors du tirage au sort des dossards pour le slalom à Val d'Isère. Aujourd’hui, le Norvégien s'est exprimé sur l'incident.

Henrik Kristoffersen s'était emporté après le géant de samedi à Val d'Isère. KEYSTONE

Linus Hämmerli (trad. NL) Nicolas Larchevêque

Samedi soir, l'ambiance était glaciale entre Henrik Kristoffersen et Daniel Yule à Val d'Isère. Le tirage au sort des dossards pour le slalom dominical, remporté finalement par le Norvégien, a donné lieu à un échange verbal entre les deux techniciens.

Selon Yule, Kristoffersen s'est plaint «haut et fort» des conditions du géant qui s'était disputé quelques heures auparavant. Le Suisse a alors demandé au Scandinave de cesser de se plaindre. La réaction de ce dernier ne s'est pas fait attendre : «Il a crié deux fois 'Fuck You, Daniel'», a déclaré Yule au «Blick».

«Il n'a même pas fait le géant»

L’actuel leader du classement général de la Coupe du monde de ski alpin a confirmé le différend lundi au média norvégien «Dagbladet». Selon sa version, il était en train de parler avec son compatriote Atle Lie McGrath du géant, qu'il juge «sans aucun doute» comme «injuste». Le skieur de 30 ans, qui était déjà en colère, aurait ensuite été interpellé par Yule, qui aurait jeté de l'huile sur le feu. «Netflix aurait déjà dû être là», aurait lancé Yule.

Kristoffersen a montré peu de compréhension pour le commentaire du Valaisan : «Il n'a même pas fait le géant. Quand on provoque après une course, c'est injuste». Le champion nordique est conscient de son tempérament : «Tout le monde le sait. Et quand on énerve un ours, il se défend. Cela va de soi.»

Conversation téléphonique entre Kristoffersen et Yule

Entre-temps, les tensions entre Yule et Kristoffersen se sont apaisées. «Je l'ai eu au téléphone hier soir (ndlr : dimanche). Tout est en ordre, il n'y a rien de grave», a affirmé Kristoffersen. Même en cas de retrouvailles avec Yule, tout se passera au mieux : «Je n'ai aucun problème à rencontrer qui que ce soit, peu importe ce qu'il m'a dit ou ce que je lui ai dit.»

Yule et Kristoffersen se retrouveront au plus tard le 23 décembre en Italie, à Alta Badia, où aura lieu le dernier slalom de l'année. En attendant, Atle Lie McGrath a également confirmé que Yule s’était excusé auprès de son coéquipier et qu’il avait compris qu'il n'était pas judicieux de contrarier Kristoffersen.