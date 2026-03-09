  1. Clients Privés
Ski alpin Une première médaille pour la Suisse aux Mondiaux juniors

ATS

9.3.2026 - 15:00

La Suisse a débloqué son compteur de médailles lundi dans les Mondiaux juniors de Narvik. Sandro Manser s'est paré d'argent dans le super-G, comme l'an dernier.

Keystone-SDA

09.03.2026, 15:00

Sandro Manser a une nouvelle fois manqué de peu le titre. Battu pour 0''05 à Tarvisio lors des championnats du monde 2025, le Schwytzois de 20 ans a cette fois-ci dû s'incliner pour trois centièmes. C'est le Français Victor Haghighat qui l'a privé d'or lundi en Norvège.

Ces Mondiaux n'ont débuté que dimanche, les mauvaises conditions météorologiques ayant empêché la tenue des descentes samedi. La Suisse avait manqué le podium lors des deux premières épreuves, le super-G et le combiné par équipe dames programmés dimanche.

