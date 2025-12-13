  1. Clients Privés
Géant de Val d'Isère Encore un triplé : l’armada suisse dans la continuité de l’an dernier

ATS

13.12.2025 - 17:51

À Val d'Isère, les Suisses ont renversé la situation en 2e manche pour réaliser un fantastique triplé en géant. Loïc Meillard remporte ainsi son premier succès en Coupe du monde cette saison, son dauphin Luca Aerni obtient son premier podium depuis 2017 et Marco Odermatt complète le bonheur de l'équipe de Suisse.

L’ensemble de l’équipe helvétique a fêté ses trois héros du jour.
KEYSTONE

Sous un ciel bleu éclatant samedi dans les Alpes françaises, les Suisses n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Au terme de la première manche, le scénario final n'était cependant que peu probable, avec l'Autrichien Brennsteiner en tête, devant les Norvégiens Kristoffersen et Haugan.

Géant de Val d'Isère. Podium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !

Géant de Val d'IsèrePodium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !

Premier Suisse à s'élancer en 2e manche, Luca Aerni savait qu'il pouvait faire mieux, lui qui avait commis une faute dans le bas du premier parcours pour terminer 13e. Après s'être emparé de la tête avec autorité, le Valaisan s'est immédiatement saisi de son téléphone pour donner des indications à ses coéquipiers sur un tracé qui a plongé dans l'obscurité au fil de l'après-midi.

Le retour en force de Loïc Meillard

Le prochain Suisse à s'élancer, Thomas Tumler n'en a pas profité, lui qui a échoué au 22e rang final alors qu'il tenait le 7e chrono matinal. Au contraire de Loïc Meillard, 5e, qui a jailli du portillon de départ avec la ferme intention de vaincre le signe indien. Il n'avait pas encore fait mieux qu'une 9e place cette saison.

Géant de Val d'Isère. Hors podium, «Odi», Tumler et Meillard restent à l’affût

Géant de Val d'IsèreHors podium, «Odi», Tumler et Meillard restent à l’affût

Le skieur d'Hérémence a compté jusqu'à 0''87 d'avance, avant de terminer 0''18 devant Aerni. Parti à la suite du Valaisan d'origine neuchâteloise, Marco Odermatt, en chasse d'un 5e succès d'affilée sur cette piste mais toujours à la peine dans le haut du parcours, s'est classé 3e provisoire à 0''33.

Les trois derniers à s'élancer ne sont pas parvenus à déloger l'armada suisse du podium. Lorsque Brennsteiner a franchi la ligne en 5e position, c'est toute l'équipe de Suisse qui a exulté dans la raquette d'arrivée pour le premier triplé depuis celui réalisé le 15 mars en géant à Hajfell, avec déjà Meillard en tête, suivi d'Odermatt et Tumler.

Brennsteiner fällt zurück – die Schweiz feiert einen Dreifachsieg in Val d'Isère!

Brennsteiner fällt zurück – die Schweiz feiert einen Dreifachsieg in Val d'Isère!

13.12.2025

«C'est exceptionnel!»

«J'aurais pris un top 5, mais de là à avoir la victoire, c'est exceptionnel!», s'est exclamé devant les médias celui qui n'avait plus gagné depuis le géant de Sun Valley en mars. «Je sentais que j'étais sur le bon chemin, et je me sentais à l'aise sur cette piste», s'est-il encore réjoui.

Copper Mountain. Loïc Meillard espère enfin se mêler à la lutte pour le podium

Copper MountainLoïc Meillard espère enfin se mêler à la lutte pour le podium

«Après Copper Mountain, on était un peu dans le mauvais rythme. Puis on a travaillé dur ces deux dernières semaines et on a fait beaucoup de kilomètres», a confié le champion du monde en titre de slalom. Cette victoire a une saveur particulière, après un début de saison en deçà des résultats de l'an dernier. «C'est le travail des dernières semaines qui paye, notamment avec les heures devant la vidéo avec les coaches. Je skiais bien techniquement, mais il y avait quelques détails à améliorer», a-t-il précisé.

Une première en géant pour Aerni

Aerni a obtenu quant à lui son deuxième podium en Coupe du monde, huit ans après le premier, lorsqu'il avait fini derrière Marcel Hirscher lors du slalom nocturne de Madonna di Campiglio.

Emu «comme jamais dans (sa) carrière», le skieur de 32 ans s'est offert son premier podium dans la discipline. «En géant, j'ai eu un déclic déjà l'été dernier, où on a changé un petit truc dans le matériel, et depuis j'arrive vraiment à m'améliorer», a résumé celui qui a avant tout concouru en slalom dans sa carrière.

Odermatt «très heureux»

Venu avec la pancarte de favori et avec l'ambition d'engranger un 50e succès en carrière, «Odi» s'est contenté de reprendre seul la tête du classement de la discipline à la faveur de son podium, mais n'a pas perdu le sourire pour autant. «Je suis très heureux d'être sur le podium avec Luca et Loïc», a déclaré celui qui compte déjà quatre victoires cette saison.

Val d'Isère. Odermatt façonne sa légende : déjà une 50e victoire ?

Val d'IsèreOdermatt façonne sa légende : déjà une 50e victoire ?

