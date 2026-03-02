Malaise au sein d’une Autriche en crise et à la traîne

Les skieurs autrichiens traversent une crise. La nation autrefois dominante est à la traîne en Coupe du monde masculine, notamment en descente. Aucune amélioration majeure n'est en vue.

Les temps sont durs en ski alpin pour l’équipe masculine autrichenne, qui se repose surtout sur le vétéran Vincent Kriechmayr. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Pascal Vogel ATS

Marco Odermatt devant Alexis Monney et Stefan Rogentin, Vincent Kriechmayr à la 4e place: la descente de samedi à Garmisch était emblématique de l'état d'esprit actuel des deux grandes puissances du ski. Alors que les Suisses semblent tout réussir depuis quelques années, les Autrichiens sont à la traîne derrière les athlètes de Swiss-Ski et, bien sûr, loin de leurs propres ambitions.

Les descendeurs suisses ont prolongé leur série de podiums dans les Alpes bavaroises à 21 courses, tandis que les skieurs de la puissante ÖSV ont établi un record négatif. Depuis maintenant 23 courses, soit trois ans, les Autrichiens attendent une victoire dans la discipline-reine. La fière nation du ski n'a jamais connu une période aussi longue sans victoire. Le dernier triomphe remonte à mars 2023, lorsque Vincent Kriechmayr s'était imposé à Soldeu.

Le roc s'effrite

Vincent Kriechmayr est de toute façon le seul membre de l'équipe autrichienne à avoir été compétitif en descente ces derniers temps. Les cinq derniers podiums dans la discipline, remportés depuis fin 2022 à Bormio, sont tous à mettre à son actif.

A Garmisch, il a évité une débâcle à sa fédération en terminant 4e, le deuxième meilleur Autrichien étant Daniel Hemetsberger, 22e. Mais le double champion du monde 2021 a 34 ans et a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'il envisageait de mettre un terme à sa carrière.

La question se pose alors de savoir qui comblera le vide lorsque Kriechmayr raccrochera ses skis. En janvier, l'entraîneur en chef de la fédération Marko Pfeifer a déclaré au journal «Der Standard» qu'il ne craignait pas que l'équipe tombe dans un gouffre: «Bien sûr, Kriechmayr est notre pilier. Mais je suis convaincu que l'un ou l'autre pourra prendre la relève.»

Marko Pfeifer a fait cette déclaration après les courses à Wengen, où Kriechmayr avait mis fin à une période de disette de près de deux ans pour les Autrichiens en décrochant la 2e de la descente. Ce ne fut qu'un bref sursaut. Et c'est à Kitzbühel que le prochain revers a suivi. Kriechmayr, 13e, a été le meilleur Autrichien dans la légendaire descente. Ce fut le pire résultat de l'ÖSV dans l'histoire des courses du Hahnenkamm.

La malchance des blessures frappe

Il peut y avoir de nombreuses raisons à ces résultats décevants. Il faut reconnaître que les Autrichiens n'ont pas été épargnés par les blessures ces dernières années. Marco Schwarz s'est notamment déchiré le ligament croisé du genou droit lors d'une chute à Bormio en décembre 2023. Jusqu'à cet accident grave, il était considéré comme le plus grand rival de Marco Odermatt dans la lutte pour le gros globe de cristal. Depuis son retour, il se classe parfois parmi les premiers, mais il lui manque encore de la constance et, surtout dans les disciplines de vitesse, de la confiance.

Avec Stefan Eichberger et Felix Hacker, deux talents prometteurs de l'ÖSV ont subi de graves blessures au genou cette saison à Val Gardena. «C'est extrêmement douloureux. Malheureusement, les athlètes de ce calibre ne courent pas les rues», a déclaré Pfeifer au journal «Standard». Eichberger, 25 ans, que son entraîneur principal compare à Franjo von Allmen, s'est classé dans le top 10 lors de la première étape de vitesse à Beaver Creek, tant en super-G (6e) qu'en descente (7e).

«Malheureusement, nous n'avons pas cinq Eichberger», a déclaré Marko Pfeifer, qui n'est pas à l'abri des critiques et dont l'avenir au sein de la fédération est incertain. Son contrat expire à la fin de la saison.

Le slalom, deuxième préoccupation

Les résultats en super-G sont un baume pour l'âme autrichienne meurtrie par les épreuves de vitesse. Ils ont décroché sept places sur le podium, réparties entre quatre skieurs, dont deux victoires de Kriechmayr à Beaver Creek et Schwarz à Livigno. Dans le classement de la discipline, les Autrichiens occupent les places 2 à 4 derrière Odermatt.

Le bilan est moins réjouissant dans les disciplines techniques. En géant, il est certes meilleur que les années précédentes, avec deux victoires et deux autres podiums remportés par Stefan Brennsteiner et Schwarz. En slalom, le succès de Manuel Feller à Kitzbühel et la médaille d'argent surprise de Fabio Gstrein aux JO sont toutefois les seuls résultats remarquables. On cherche en vain une figure d'exception telle que Marcel Hirscher.

Les Autrichiens pourront néanmoins revendiquer un record, sinon pour toujours, du moins pour longtemps encore. Entre 1990 et 2019, ils ont remporté 30 fois de suite le classement par nations, un exploit incroyable. La Suisse est encore loin de ce résultat. Les athlètes de Swiss-Ski visent «seulement» leur quatrième victoire consécutive cet hiver.

