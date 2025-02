Les Mondiaux 2025 de biathlon démarrent mercredi dans l'Arena Biathlon de Lenzerheide, où des courses sont prévues jusqu'au dimanche 23 février. L'essentiel en bref.

Lena Häcki-Gross et les Suisses espèrent briller dans «leurs» Mondiaux. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger ATS

12 titres en jeu

Douze titres seront décernés lors des Championnats du monde 2025. Dans l'ordre du programme relais mixte, sprint, poursuite, individuel, relais mixte simple, relais femmes et hommes et mass-starts. Ceux qui disputeront toutes les courses se présenteront sept fois au départ. Les Championnats du monde ne font désormais plus partie de la Coupe du monde.

Historique

C'est la première fois que l'ensemble de l'élite du biathlon est présente en Suisse pour des Championnats du monde. En 1985, Egg am Etzel avait bien accueilli des joutes, mais spécialement pour les femmes. Les Mondiaux «mixtes» n'existent que depuis 1989. Swiss-Ski a obtenu l'organisation en novembre 2020, Lenzerheide ayant été préférée à une candidature bélarusse.

Un budget de 12 millions

Le budget s'élève à environ 12 millions de francs. L'ancien fondeur Jürg Capol, directeur marketing de la FIS jusqu'en 2022, est le CEO de ce grand événement. Le comité d'organisation espère que la barre des 55'000 spectateurs inscrite au budget sera dépassée. Ces Mondiaux passent à l'antenne de quelque 35 chaînes de télévision. Le biathlon est le sport de neige qui enregistre les meilleures audiences télévisuelles.

Les stars potentielles

Johannes Thingnes Bö et son frère aîné Tarjei ont annoncé leur retrait du sport de haut niveau à la fin de la saison et se distinguent, en termes d'intérêt médiatique, de la forte équipe norvégienne avec le leader de la Coupe du monde Sturla Holm Laegreid. Chez les femmes, les Françaises donnent actuellement le ton avec quatre athlètes dans le top 6. La Suède, avec Elvira Öberg ou Sebastian Samuelsson, affiche aussi ses ambitions. La grande nation du biathlon, l'Allemagne, présente la leader de la Coupe du monde Franziska Preuss et la découverte de l'hiver Selina Grotian, âgée de seulement 20 ans.

Les espoirs de médaille(s) suisse(s)

Amy Baserga a réussi à monter sur un podium de Coupe du monde pour la première fois cet hiver. Lena Häcki-Gross, en revanche, n'a pas encore retrouvé sa forme de la saison dernière. Chez les hommes, Niklas Hartweg peut réaliser un coup d'éclat si les étoiles s'alignent. Pour tous les Helvètes – et pour leurs rivaux – la précision sur le pas de tir sera essentielle.

Le montant des primes

25'000 euros sont versés pour une victoire dans une épreuve individuelle. Le deuxième reçoit 19'000 euros, le troisième 14'000 euros. Jusqu'à la 30e place, qui rapporte 200 euros, de l'argent est distribué. Au total, 140'800 euros sont versés par course.

Le stand de tir

Le parcours de fond est considéré comme très exigeant, notamment en raison de l'altitude (1400 m). Le stand de tir est approché après une longue descente. Cela n'est pas sans difficultés, en raison notamment du changement de pied à grande vitesse dans le virage à 180 degrés du stade. Il faut également faire en sorte que la fréquence cardiaque soit dans la bonne fourchette.

Björndalen doit trembler

Jusqu'à présent, c'est Ole Einar Björndalen qui a remporté le plus de médailles dans des championnats du monde. Le Norvégien a décroché 20 médailles d'or, 14 d'argent et 11 de bronze. Son compatriote Johannes Thingnes Bö le suit cependant de près: il a également remporté 20 titres, 13 médailles d'argent et 5 de bronze.