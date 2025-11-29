  1. Clients Privés
Géant de Copper Mountain La belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable

Nicolas Larchevêque

29.11.2025

Camille Rast a signé une performance de choix dans le deuxième géant de la saison, samedi à Copper Mountain. La Valaisanne a obtenu une belle 5e place dans une course remportée par la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui s'est offert un cinquième succès en Coupe du monde.

Camille Rast a réussi une jolie remontée en seconde manche du géant samedi.
Camille Rast a réussi une jolie remontée en seconde manche du géant samedi.
KEYSTONE

Keystone-ATS

29.11.2025, 22:25

29.11.2025, 22:50

C'est en géant que l'absence de Lara Gut-Behrami devrait se faire le plus ressentir dans le camp helvétique. La Tessinoise, encore 3e à Sölden fin octobre, est ainsi la seule Suissesse à avoir connu les joies de la victoire dans la discipline depuis le dernier succès de Sonja Nef en janvier 2003.

Et depuis le début de l'hiver 2022/23, «LGB» a obtenu 15 des 16 podiums fêtés par l'équipe de Suisse dames de géant, avec six victoires à la clé. Seule exception, la 3e place décrochée par Camille Rast à Killington en novembre 2024.

Après sa grave blessure. Lara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»

Après sa grave blessureLara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»

Une Camille Rast qui est décidément à l'aise sur la neige nord-américaine. La championne du monde de slalom, seulement 15e du géant de Sölden à la fin octobre, a fait bien mieux pour sa première course de la saison outre-Atlantique. Ses problèmes de hanche ne semblent plus vraiment la perturber.

Robinson impériale

En confiance après s'être hissée sur la troisième marche du podium dans le slalom de Gurgl six jours plus tôt, Camille Rast s'est montrée particulièrement inspirée sur le second tracé samedi. La Vétrozienne a ainsi gagné cinq places pour signer son deuxième meilleur résultat dans un géant de Coupe du monde.

Slalom de Gurgl. Camille Rast réagit avec maestria, Mikaela Shiffrin impériale

Slalom de GurglCamille Rast réagit avec maestria, Mikaela Shiffrin impériale

Camille Rast a échoué à 0''33 de la troisième place, occupée par la Norvégienne Thea Louise Stjernesund. Elle a concédé 1''41 à la gagnante Alice Robinson, laquelle a réalisé le meilleur temps des deux manches et s'est imposée avec une marge de 0''96 sur la lauréate du géant de Sölden Julia Scheib (2e).

Holdener 18e

Modeste 30e à Sölden, Wendy Holdener a aussi montré de bonnes choses samedi, surtout sur le haut des deux parcours. La Schwytzoise, 20e après la manche initiale, a décroché un bon 18e rang. De quoi lui permettre d'aborder en confiance le slalom dominical, où elle visera son premier podium de la saison.

Troisième Suissesse en lice sur le second parcours, Vanessa Kasper devra se contenter d'une 26e place. La Grisonne, probante 17e sur le premier tracé, n'a pas retrouvé le relâchement nécessaire en finale. Elle se souviendra qu'elle devançait au terme de la première manche une certaine Mikaela Shiffrin, finalement 14e de ce géant.

Cruel pour Piller

Sue Piller a par ailleurs manqué de très peu sa première qualification pour une deuxième manche en Coupe du monde. La Fribourgeoise de 20 ans a réalisé le 31e temps sur le tracé initial, à 0''02 du top 30. Elle aura l'occasion d'effacer cette frustration le week-end prochain au Mont-Tremblant, où deux géants sont prévus.

Géant de Copper Mountain. Alice Robinson à la baguette, les Suissesses dans le dur

Géant de Copper MountainAlice Robinson à la baguette, les Suissesses dans le dur

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

L’avenir de Lara Gut-Behrami après sa blessure au genou reste incertain. La skieuse a déclaré vendredi devant les médias qu’elle ne souhaitait pas encore se concentrer sur son avenir sportif. Sa priorité actuelle est sa guérison.

28.11.2025

