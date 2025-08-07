L'Autrichienne Stephanie Venier (31 ans) a annoncé la fin de sa carrière. En février, elle était devenue championne du monde de super-G à Saalbach-Hinterglemm.

Stephanie Venier montre fièrement sa médaille d'or du super-G KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La spécialiste de vitesse a remporté trois courses de Coupe du monde, soit deux descentes et un super-G. Aux derniers Mondiaux, elle avait aussi gagné le bronze en combiné par équipes avec Katarina Truppe. Stephanie Venier avait déjà récolté une médaille d'argent lors des Mondiaux de St-Moritz il y a huit ans.

Sa décision d'arrêter ne constitue pas une surprise. Elle avait déjà évoqué une possible retraite après son titre mondial, ne ménageant pas ses critiques sur le style de commandement de l'entraîneur en chef Roland Assinger.

Le Bernois Noel von Grünigen arrête aussi Noel von Grünigen (30 ans) met un terme à sa carrière. Le Bernois l'a annoncé sur son compte Instagram. Le fils de Michael von Grünigen a comme meilleur résultat en Coupe du monde un 19e rang lors de slalom de Schladming il y a un peu plus de quatre ans. Montre plus