La descente prévue vendredi à Crans-Montana a été annulée après le passage de six concurrentes seulement, ont annoncé les organisateurs une heure après le coup d'envoi. Dernière à s'être élancée, Lindsey Vonn a chuté et a dû être héliportée.

Descente de Crans-Montana annulée : les explications d’Urs Lehmann, CEO de la FIS Sur les six premières skieuses qui se sont élancées sur la piste du Mont Lachaux, trois sont tombées. Après un long moment de flottement, les organisateurs ont finalement décidé d'annuler la course du jour, faute à la mauvaise visibilité. 30.01.2026

Nicolas Larchevêque

La course a tourné au fiasco, elle qui devait être le symbole d'une forme de retour à la normale après l'incendie du bar «Le Constellation», comme l'ont clamé les organisateurs dans les jours qui ont précédé la descente. Entre une météo capricieuse et les violentes chutes des skieuses, le week-end de course a bien mal commencé à Crans-Montana.

Avant le départ, des tatouages à croix blanche et des drapeaux étaient distribués en masse au public, qui a observé une minute de silence avant le départ. Les enfants présents en nombre ont permis à l'assemblée de vibrer quelque peu sous un ciel bien gris.

Six coureuses, trois chutes

Alors que l'ambiance commençait à monter dans l'aire d'arrivée, la première concurrente Nina Ortlieb a terminé dans les filets après quelques secondes de course, sans gravité, et a entraîné une première interruption. La seconde est intervenue dès le dossard 3 porté par Marte Monsen, dont la violente chute lui a arraché son casque et a plongé la raquette d'arrivée dans le silence.

Après l'évacuation en civière de la Norvégienne consciente et saluant la foule, la Schwytzoise Corinne Suter et l'Américaine Jacqueline Wiles ont passé la ligne malgré des conditions météorologiques dégradées. Mais sa compatriote Lindsey Vonn a été prise sur l'arrière et a fini à son tour dans les filets, au même endroit qu'Ortlieb.

Corinne Suter : «Je pense que c'était la bonne décision» Corinne Suter a été l'une des rares athlètes à pouvoir s'élancer sur la piste du Mont Lachaux ce vendredi. Selon elle, la décision d'annuler la descente dames était la bonne. 30.01.2026

Fin de saison pour Lindsey Vonn?

A une semaine des Jeux olympiques, l'Américaine de 41 ans ne s'est pas relevée immédiatement, avant de rejoindre difficilement l'arrivée sur ses skis. Après l'envoi d'un nouvel ouvreur et la consultation d'un météorologue, le jury a décidé d'annuler la descente peu avant 11h.

Une demi-heure plus tard, devant des gradins désertés par les spectateurs, l'hélicoptère est intervenu sur la piste pour embarquer une Lindsey Vonn boitante, emportant probablement avec lui ses rêves de couronnement olympique à Cortina. Les autres coureuses ont encore un super-G au programme samedi 11h00) avant que les messieurs ne clôturent ce week-end sur le Haut-Plateau dimanche avec une descente.