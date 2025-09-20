  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Décès de Matteo Franzoso Le ski alpin italien tire la sonnette d’alarme et propose une solution

ATS

20.9.2025 - 17:50

La Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi) a proposé de limiter le nombre de pistes d'entraînement de descente dans le monde. Ceci après la chute mortelle de Matteo Franzoso.

Après le décès de Matteo Franzoso, la Fédération italienne veut des pistes d'entraînement sécurisées.
Après le décès de Matteo Franzoso, la Fédération italienne veut des pistes d'entraînement sécurisées.
IMAGO/Gruppo LiveMedia
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.09.2025, 17:50

20.09.2025, 18:04

La Fisi aimerait que les pistes choisies soient sécurisées par la FIS. Réuni en session extraordinaire vendredi, le conseil fédéral de la Fisi a réclamé «une amélioration immédiate des standards de sécurité pour permettre aux sportifs de pouvoir se consacrer à leur travail avec une confiance maximale».

Drame en ski alpin. L'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

Drame en ski alpinL'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

L'instance a proposé «d'identifier un nombre limité de pistes, au moins pour les disciplines de vitesse, pour travailler de manière efficace et avec la plus grande attention».

«Notre proposition au niveau international est d'avoir pour l'entraînement de toutes les équipes nationales deux ou trois pistes dans l'hémisphère Sud, pour l'entraînement estival, et quelques pistes en Europe et en Amérique du Nord pour l'entraînement automnal et hivernal», a expliqué la Fisi dans son communiqué.

Le coup de gueule de Théaux. «Combien de disparitions tragiques allons nous devoir encore vivre ?»

Le coup de gueule de Théaux«Combien de disparitions tragiques allons nous devoir encore vivre ?»

«Les dépenses pour la sécurisation de ces pistes devront être prises en charge par la FIS», poursuit le texte, en détaillant les mesures de sécurité requises comme les filets A, B et C déployés lors des Coupes du monde et la présence constante d'un service médical, y compris par hélicoptère.

«Une fois identifiées et sécurisées, ces pistes devront servir de cadre obligatoire à l'entraînement de toutes les équipes nationales selon un calendrier pré-défini», a ajouté la Fisi.

La fédération italienne veut mettre en place un système équivalent au niveau national, avec un nombre limité de pistes destinées aux entraînements, en vitesse et technique, de ses skieurs de tous les niveaux.

«Trop rapide, trop dangereux». Après la mort de Matteo Franzoso, le ski alpin face à ses démons

«Trop rapide, trop dangereux»Après la mort de Matteo Franzoso, le ski alpin face à ses démons

Matteo Franzoso, 25 ans, a lourdement chuté samedi dernier alors qu'il était en stage de préparation avec l'équipe d'Italie à La Parva, au Chili. Victime d'un oedème cérébral, il est décédé lundi.

Le ski italien avait déjà été profondément marqué par le décès en octobre 2024 de l'espoir Matilde Lorenzi, 19 ans, à la suite elle aussi d'une chute à l'entraînement à Val Senales (Italie).

La FIS a réagi au décès de Franzoso en annonçant vendredi vouloir «intensifier le dialogue» sur la sécurité des skieurs, notamment sur l'aspect du matériel avec «les airbags et fixations à déclenchement électronique ainsi qu'une technologie de casques résistant aux impacts multiples».

Décès de Matteo Franzoso. Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence

Décès de Matteo FranzosoChristof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence

Les plus lus

«Les grandes fortunes» doivent être «mises à contribution» pour le budget 2026
Stan Wawrinka jette l’éponge juste avant sa demi-finale
Des centaines d'opposants à l'avortement manifestent à Zurich
Le Pentagone resserre son contrôle sur les infos de la presse
Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais