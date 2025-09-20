La Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi) a proposé de limiter le nombre de pistes d'entraînement de descente dans le monde. Ceci après la chute mortelle de Matteo Franzoso.

Après le décès de Matteo Franzoso, la Fédération italienne veut des pistes d'entraînement sécurisées. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La Fisi aimerait que les pistes choisies soient sécurisées par la FIS. Réuni en session extraordinaire vendredi, le conseil fédéral de la Fisi a réclamé «une amélioration immédiate des standards de sécurité pour permettre aux sportifs de pouvoir se consacrer à leur travail avec une confiance maximale».

L'instance a proposé «d'identifier un nombre limité de pistes, au moins pour les disciplines de vitesse, pour travailler de manière efficace et avec la plus grande attention».

«Notre proposition au niveau international est d'avoir pour l'entraînement de toutes les équipes nationales deux ou trois pistes dans l'hémisphère Sud, pour l'entraînement estival, et quelques pistes en Europe et en Amérique du Nord pour l'entraînement automnal et hivernal», a expliqué la Fisi dans son communiqué.

«Les dépenses pour la sécurisation de ces pistes devront être prises en charge par la FIS», poursuit le texte, en détaillant les mesures de sécurité requises comme les filets A, B et C déployés lors des Coupes du monde et la présence constante d'un service médical, y compris par hélicoptère.

«Une fois identifiées et sécurisées, ces pistes devront servir de cadre obligatoire à l'entraînement de toutes les équipes nationales selon un calendrier pré-défini», a ajouté la Fisi.

La fédération italienne veut mettre en place un système équivalent au niveau national, avec un nombre limité de pistes destinées aux entraînements, en vitesse et technique, de ses skieurs de tous les niveaux.

Matteo Franzoso, 25 ans, a lourdement chuté samedi dernier alors qu'il était en stage de préparation avec l'équipe d'Italie à La Parva, au Chili. Victime d'un oedème cérébral, il est décédé lundi.

Le ski italien avait déjà été profondément marqué par le décès en octobre 2024 de l'espoir Matilde Lorenzi, 19 ans, à la suite elle aussi d'une chute à l'entraînement à Val Senales (Italie).

La FIS a réagi au décès de Franzoso en annonçant vendredi vouloir «intensifier le dialogue» sur la sécurité des skieurs, notamment sur l'aspect du matériel avec «les airbags et fixations à déclenchement électronique ainsi qu'une technologie de casques résistant aux impacts multiples».