Trois semaines après l'ouverture de la saison, la Coupe du monde de ski reprend samedi à Levi (Finlande) avec deux slaloms au programme, sans l'habituel duel entre les reines de la discipline Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova mais avec le retour de Marcel Hirscher et de Lucas Pinheiro Braathen entre les piquets.

Depuis 2016 à Levi, Mikaela Shiffrin a toujours partagé la victoire avec Petra Vlhova. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Depuis 2016, les slaloms dans la petite station finlandaise, située au-delà du cercle polaire, s'enchaînent et se ressemblent avec à chaque fois, une victoire de Mikaela Shiffrin ou de Petra Vlhova.

L'Américaine et la Slovaque écrasent la discipline depuis huit ans mais Vlhova a décidé cette année de faire une croix sur le début de l'hiver, pas encore totalement prête à reprendre la compétition dix mois après s'être rompue le ligament croisé antérieur du genou droit. A 29 ans, la Slovaque, impériale lors du premier slalom de Levi l'année dernière avant d'enfourcher lors du second alors que la victoire lui tendait les bras, devrait retrouver la compétition dans les prochaines semaines.

Privée de sa grande rivale, Shiffrin semble donc immense favorite pour aller décrocher samedi une 98e victoire en Coupe du monde - de loin le record absolu - et se rapprocher encore du cap symbolique des 100 succès sur le circuit.

La saison dernière, malgré une pause d'un mois et demi au coeur de l'hiver pour se remettre d'une lourde chute, l'Américaine s'était assurée du petit globe de la spécialité en montant sur le podium de huit des onze slaloms de l'hiver, dont sept fois sur la plus haute marche. Lors du géant d'ouverture de la Coupe du monde fin octobre à Sölden (Autriche), elle a dominé la première manche avant de passer à côté de la seconde et a dû se contenter de la cinquième place.

Pinheiro Braathen attendu, Hirscher au départ

Chez les hommes, de retour en Laponie pour la première fois depuis 2019, les passages du Norvégien désormais Brésilien Lucas Pinheiro Braathen et de l'Autrichien désormais Néerlandais Marcel Hirscher vont être scrutés de près dimanche.

Le premier, vainqueur du petit globe du slalom en 2023, a effectué un retour éblouissant en Coupe du monde à Sölden (Autriche) il y a trois semaines. Après une saison sans compétition - il avait annoncé sa retraite en octobre 2023 à cause d'un conflit avec sa fédération - et un changement de nationalité - il skie désormais pour le Brésil -, Pinheiro Braathen s'est offert à 24 ans une spectaculaire quatrième place à Sölden pour son retour.

Si sa reprise réussie en Autriche fait de lui un candidat sérieux au podium dimanche, ils sont nombreux à pouvoir prétendre à la victoire : le vainqueur du globe de la spécialité l'hiver dernier, l'Autrichien Manuel Feller, et son dauphin allemand Linus Strasser ou encore le Français Clément Noël, sans oublier les Suisses Loïc Meillard, Marc Rochat ou Daniel Yule.

Levi marquera aussi le retour entre les piquets de l'ancien roi du ski Marcel Hirscher, qui a écrasé la discipline lors de sa première carrière (32 victoires en slalom, six petits globes de la spécialité entre 2013 et 2019). A Sölden pour son retour très attendu sur le circuit après cinq années de retraite, Hirscher a réussi son pari en prenant la 23e place du géant d'ouverture, marquant des points dès sa première course.

«C'est l'un des jours les plus émouvants de ma carrière. C'était génial que ça ait si bien fonctionné», avait commenté Hirscher, 35 ans, après la course. «Il est temps d'aller frotter les piquets, direction Levi !», a écrit sur Instagram Hirscher, dont le statut d'ancienne gloire du sport lui garantit des dossards corrects au départ, et donc des conditions de piste plutôt bonnes.