«La FIS dans un état préoccupant, nous fonçons droit dans le mur»

Le président de la FIS, Johan Eliasch, a récemment acquis la nationalité géorgienne en un temps record afin de se positionner pour sa réélection. Cette initiative a suscité l'indignation de Swiss-Ski et de plusieurs autres fédérations.

Marco Odermatt ne veut plus de Johan Eliasch à la tête de la FIS. IMAGO/NTB

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Johan Eliasch, personnalité controversée et double national britannique et suédois, n’a été proposé par aucune de ces deux fédérations pour être réélu à la présidence de la FIS. Afin de conserver une chance de rester en fonction, il a sans hésiter demandé la nationalité géorgienne. La fédération géorgienne l’a alors proposé comme candidat à l’élection.

Chez Swiss-Ski, on a une opinion très claire à ce sujet. Le CEO Diego Züger ne mâche pas ses mots dans une interview accordée à la «SRF» : «Johan Eliasch n’est pas éligible à nos yeux. Nous ne voulons pas d’un président qui cherche à obtenir la nationalité d’un pays n’importe où dans le monde, uniquement pour rester en fonction.» Le fait qu’Eliasch n’ait été proposé ni par la fédération suédoise ni par la fédération britannique parle de lui-même.

Eliasch a déjà causé suffisamment de dégâts

Et Züger dresse un bilan accablant du néo-Géorgien : «La FIS est dans un état préoccupant. Entre 80 et 100 millions de son patrimoine ont été dépensés ces dernières années de manière plus ou moins inconsidérée.»

Il n’a pas été vraiment surpris par la manœuvre politique d’Eliasch consistant à se faire naturaliser en Géorgie : «Nous avons appris ces dernières années à gérer les surprises. On pouvait donc s’attendre à ce genre de chose.»

Eliasch a donc déjà causé suffisamment de dégâts au cours de son mandat de cinq ans. Rien que l'année dernière, un déficit d'environ 25 millions a été enregistré, alors même qu'en septembre, on annonçait une année record, explique Züger. «L’année prochaine aussi, il y aura à nouveau un déficit. Cela signifie que nous fonçons à 180 km/h dans le mur. Il est maintenant vraiment temps de tirer le frein à main.»

Pour l’élection lors du congrès de la FIS le 11 juin, Swiss-Ski s’accordera avec d’autres fédérations sur un autre candidat, poursuit Züger.

Odermatt et Cie réclament aussi du changement

Dans une enquête menée par le Grec AJ Ginnis, porte-parole des athlètes de la FIS et médaillé d’argent en slalom aux Championnats du monde en 2023, on peut lire : «Au 31 décembre 2025, la FIS disposait d’un capital propre de près de 43 millions. Il y a cinq ans, il y avait encore 130 millions dans les caisses.»

Ginnis a ainsi rédigé une lettre au nom de nombreux athlètes, dans le but d'empêcher la réélection d'Eliasch. Marco Odermatt a lui aussi signé cette lettre. Dans un entretien accordé au «Blick», il déclare : «Il y a quelques années, j’avais de grands espoirs en lui. Parce qu’il était nouveau dans ce système, qu’il avait une façon de penser un peu différente et qu’en tant qu’entrepreneur, il comprenait très bien l’économie mondiale.»

Mais l’évolution de ces dernières années montre que les choses vont dans la mauvaise direction. «C’est pourquoi il ne reste pas d’autre choix que de procéder à un changement à la tête de la FIS.» Daniel Yule s’exprime également sans détours : «Depuis son entrée en fonction en 2021, Eliasch nous a tant promis et n’a rien tenu.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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