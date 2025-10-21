  1. Clients Privés
JO d’hiver 2026 Athlètes russes : la FIS prend une décision lourde de conséquences !

ATS

21.10.2025 - 21:14

La Fédération internationale de ski (FIS) a décidé mardi de ne pas permettre aux Russes et aux Bélarusses de participer aux qualifications pour les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février). Ces derniers sont bannis de ses compétitions depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

En ski de fond, Alexander Bolshunov ne pourra pas défendre ses titres olympiques.
En ski de fond, Alexander Bolshunov ne pourra pas défendre ses titres olympiques.
IMAGO/SNA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.10.2025, 21:14

Comme pour les Jeux de Paris en l'été 2024, le Comité international olympique (CIO) avait autorisé leur participation sous bannière neutre et strictes conditions. Mais le CIO a laissé les fédérations internationales – dont certaines baissent Russes et Bélarusses de leurs compétitions tant que la guerre se poursuit – décider si elles leur ouvriraient ou non leur processus de qualification olympique.

«Le conseil de la FIS a voté ce mardi pour ne pas permettre la participation des athlètes russes et bélarusses en tant que sportifs sous bannière neutre dans ses compétitions de qualifications pour les Jeux olympiques et paralympiques de Milan-Cortina en 2026», a annoncé la Fédération internationale de ski (ski alpin, ski nordique, ski freestyle et snowboard) dans un bref communiqué.

Sans grand impact en ski alpin, la participation des Russes était en revanche un sujet majeur en ski de fond, sport dans lequel ils avaient remporté près d'un tiers des médailles lors des Jeux d'hiver de 2022 à Pékin.

