Mikaela Shiffrin sanctionnée par la FIS à Copper Mountain

Incident inhabituel pour Mikaela Shiffrin lors du slalom sur ses terres d’origine, à Copper Mountain. L'Américaine a écopé d'une amende pour s'être présentée en retard au tirage au sort des dossards.

Mikaela Shiffrin a remporté le slalom de Copper Mountain avec une large avance. Keystone

Lors du slalom en Coupe du monde dimanche à Copper Mountain, Mikaela Shiffrin s'est vu infliger une sanction inhabituelle : la Fédération internationale de ski (FIS) a condamné la skieuse américaine à une amende, qui a été brièvement mentionnée sur le site de l’instance après la course. La raison pour laquelle cette mention a ensuite été retirée reste inconnue, mais il est certain que l’athlète de 30 ans a enfreint un règlement lors de la course disputée chez elle.

Comme l'a expliqué la porte-parole de la FIS Viviane Tonoli à «Skinews», Shiffrin ne s'est pas présentée à temps pour le tirage au sort public des numéros de dossard : «La FIS applique un règlement strict à cet égard et Shiffrin sera donc sanctionnée en conséquence».

Pour une première infraction, le montant s'élève à environ 999 francs suisses. En cas de récidive, celui-ci peut être nettement plus élevé. Mais cela ne devrait guère poser problème à la skieuse qui compte le plus de victoires en Coupe du monde.

Shiffrin s'est-elle égarée ?

Selon le point 9.4 du règlement de la Coupe du monde FIS, tous les skieurs et skieuses classés entre les places 1 à 15 sur la liste de départ doivent participer au tirage au sort à une heure fixe. Ceux qui manquent à leur devoir sans raison valable risquent non seulement une amende, mais aussi des conséquences sportives : dans les cas extrêmes, ils peuvent se voir attribuer le dernier numéro de dossard disponible dans leur groupe, voire même un départ hors du top 30, à partir du numéro 45.

Cela ne s'est toutefois pas produit, car Shiffrin était présente, bien qu'en retard. Elle a finalement pris le départ du slalom avec le dossard no 4 et a décroché sa 104e victoire en Coupe du monde haut la main, avec 1''57 d'avance sur ses concurrentes.

La raison pour laquelle elle a manqué le rendez-vous reste inconnue. La FIS renvoie à l'équipe américaine pour plus de détails, mais celle-ci ne souhaite faire aucune déclaration. Selon «Skinews», Shiffrin se serait perdue sur le chemin entre l'hôtel et le lieu de la compétition.

