Curieux incident Mikaela Shiffrin sanctionnée par la FIS à Copper Mountain

Jan Arnet

3.12.2025

Incident inhabituel pour Mikaela Shiffrin lors du slalom sur ses terres d’origine, à Copper Mountain. L'Américaine a écopé d'une amende pour s'être présentée en retard au tirage au sort des dossards.

Mikaela Shiffrin a remporté le slalom de Copper Mountain avec une large avance.
Mikaela Shiffrin a remporté le slalom de Copper Mountain avec une large avance.
Keystone

Jan Arnet

03.12.2025, 09:45

03.12.2025, 09:48

Lors du slalom en Coupe du monde dimanche à Copper Mountain, Mikaela Shiffrin s'est vu infliger une sanction inhabituelle : la Fédération internationale de ski (FIS) a condamné la skieuse américaine à une amende, qui a été brièvement mentionnée sur le site de l’instance après la course. La raison pour laquelle cette mention a ensuite été retirée reste inconnue, mais il est certain que l’athlète de 30 ans a enfreint un règlement lors de la course disputée chez elle.

Comme l'a expliqué la porte-parole de la FIS Viviane Tonoli à «Skinews», Shiffrin ne s'est pas présentée à temps pour le tirage au sort public des numéros de dossard : «La FIS applique un règlement strict à cet égard et Shiffrin sera donc sanctionnée en conséquence».

Slalom de Copper Mountain. Mikaela Shiffrin intouchable, Wendy Holdener «agacée et triste»

Slalom de Copper MountainMikaela Shiffrin intouchable, Wendy Holdener «agacée et triste»

Pour une première infraction, le montant s'élève à environ 999 francs suisses. En cas de récidive, celui-ci peut être nettement plus élevé. Mais cela ne devrait guère poser problème à la skieuse qui compte le plus de victoires en Coupe du monde.

Shiffrin s'est-elle égarée ?

Selon le point 9.4 du règlement de la Coupe du monde FIS, tous les skieurs et skieuses classés entre les places 1 à 15 sur la liste de départ doivent participer au tirage au sort à une heure fixe. Ceux qui manquent à leur devoir sans raison valable risquent non seulement une amende, mais aussi des conséquences sportives : dans les cas extrêmes, ils peuvent se voir attribuer le dernier numéro de dossard disponible dans leur groupe, voire même un départ hors du top 30, à partir du numéro 45.

Cela ne s'est toutefois pas produit, car Shiffrin était présente, bien qu'en retard. Elle a finalement pris le départ du slalom avec le dossard no 4 et a décroché sa 104e victoire en Coupe du monde haut la main, avec 1''57 d'avance sur ses concurrentes.

Copper Mountain. «Très contente» puis «un peu énervée» : les sentiments mitigés de Holdener

Copper Mountain«Très contente» puis «un peu énervée» : les sentiments mitigés de Holdener

La raison pour laquelle elle a manqué le rendez-vous reste inconnue. La FIS renvoie à l'équipe américaine pour plus de détails, mais celle-ci ne souhaite faire aucune déclaration. Selon «Skinews», Shiffrin se serait perdue sur le chemin entre l'hôtel et le lieu de la compétition.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

