Le skieur français Adrien Théaux, spécialiste des épreuves de vitesse avec 13 podiums en Coupe du monde (trois victoires) entre 2010 et 2016, a annoncé vendredi soir qu'il mettrait fin à sa carrière après l'étape de Courchevel la semaine prochaine, à 41 ans.

Adrien Théaux mettra fin à sa carrière après l'étape de Courchevel la semaine prochaine. IMAGO/Italy Photo Press

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«La Coupe du Monde de Courchevel le week-end du 14-15 mars sera mon dernier départ en Coupe du Monde», a écrit le skieur de Val Thorens sur Instagram, en publiant une photo de sa première course sur le circuit mondial en 2004 et une autre de sa dernière course à Garmisch (Allemagne) la semaine dernière, «22 ans jour pour jour» plus tard.

«Ce sera un moment magnifique, intense, festif, avec aussi beaucoup d'émotions. On ne peut pas passer toute sa vie dans ce magnifique monde du ski et tourner la page sans avoir la gorge serrée», ajoute le doyen de la Coupe du monde.

Cadre de l'équipe de France de vitesse depuis quinze ans, aux côtés notamment de Johan Clarey et de David Poisson, Adrien Théaux compte 334 départs en Coupe du monde et est monté 13 fois sur le podium entre décembre 2010 et janvier 2016, avec trois victoires. Il est également médaillé de bronze en super-G lors des championnats du monde en 2015 aux Etats-Unis.

Sa fin de carrière n'a pas été épargnée par les blessures: en novembre 2021, alors qu'il revient juste d'une rupture du ligament croisé du genou droit, il chute à l'entraînement à Copper Mountain et est victime de plusieurs factures qui le privent d'une participation à ses quatrièmes Jeux olympiques, à Pékin.

Depuis, il n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau malgré un dernier coup d'éclat cet hiver, quand il a terminé 9e de la descente de Val Gardena en Italie en décembre.