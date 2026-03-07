  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin «La gorge serrée», une figue du Cirque blanc annonce sa retraite

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

Le skieur français Adrien Théaux, spécialiste des épreuves de vitesse avec 13 podiums en Coupe du monde (trois victoires) entre 2010 et 2016, a annoncé vendredi soir qu'il mettrait fin à sa carrière après l'étape de Courchevel la semaine prochaine, à 41 ans.

Adrien Théaux mettra fin à sa carrière après l'étape de Courchevel la semaine prochaine.
Adrien Théaux mettra fin à sa carrière après l'étape de Courchevel la semaine prochaine.
IMAGO/Italy Photo Press

Agence France-Presse

07.03.2026, 09:36

«La Coupe du Monde de Courchevel le week-end du 14-15 mars sera mon dernier départ en Coupe du Monde», a écrit le skieur de Val Thorens sur Instagram, en publiant une photo de sa première course sur le circuit mondial en 2004 et une autre de sa dernière course à Garmisch (Allemagne) la semaine dernière, «22 ans jour pour jour» plus tard.

«Ce sera un moment magnifique, intense, festif, avec aussi beaucoup d'émotions. On ne peut pas passer toute sa vie dans ce magnifique monde du ski et tourner la page sans avoir la gorge serrée», ajoute le doyen de la Coupe du monde.

Ski alpin. Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !

Ski alpinUne figure du Cirque blanc tire sa révérence !

Cadre de l'équipe de France de vitesse depuis quinze ans, aux côtés notamment de Johan Clarey et de David Poisson, Adrien Théaux compte 334 départs en Coupe du monde et est monté 13 fois sur le podium entre décembre 2010 et janvier 2016, avec trois victoires. Il est également médaillé de bronze en super-G lors des championnats du monde en 2015 aux Etats-Unis.

Sa fin de carrière n'a pas été épargnée par les blessures: en novembre 2021, alors qu'il revient juste d'une rupture du ligament croisé du genou droit, il chute à l'entraînement à Copper Mountain et est victime de plusieurs factures qui le privent d'une participation à ses quatrièmes Jeux olympiques, à Pékin.

Depuis, il n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau malgré un dernier coup d'éclat cet hiver, quand il a terminé 9e de la descente de Val Gardena en Italie en décembre.

Le coup de gueule de Théaux. «Combien de disparitions tragiques allons nous devoir encore vivre ?»

Le coup de gueule de Théaux«Combien de disparitions tragiques allons nous devoir encore vivre ?»

Les plus lus

Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Un jeune bûcheron se fait passer pour une femme et défraie la chronique
Première médaille suisse ! Robin Cuche s’adjuge l’or en descente
Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump